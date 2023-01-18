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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدبولي يحذر: الدولة لن تسمح بأي ظاهرة عشوائية في هذه المشروعات.. ونواب: لا بد أن يتواكب قاطنيها مع الحياة الجديدة المستقرة.. ويجب على الحكومة أن تقوم بعمل أحوزة عمرانية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: الدولة لن تسمح بتراجع أوضاع الوحدات والعمارات
إسكان البرلمان تطالب بتأهيل قاطني العشوائيات قبل الانتقال للحياة الجديدة
نائب: على الدولة أن توفر البديل للمواطنين حتى لا تكون هناك ظواهر عشوائية

 

أشاد عدد من أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الدولة لن تسمح بأي ظاهرة عشوائية بمشروعات الإسكان "بديل العشوائيات" ، وأكدوا أن قاطنى العشوائيات كانوا معتادين على سلوكيات معينة، وبالتالى كان لا بد من تغييرها مع انتقالهم للحياة الجديدة، حتى يعيشوا حياة آدمية.

 

فى البداية أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الدولة لن تسمح بأي ظاهرة عشوائية بمشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، مشيرا إلى أنه منذ فترة طويلة سبق وأن طالب بتأهيل سكان العشوائيات قبل الانتقال للحياة الجديدة.

وقال مسعود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن قاطنى العشوائيات كانوا معتادين على سلوكيات معينة، وبالتالى كان لا بد من تغييرها مع انتقالهم للحياة الجديدة، حتى يعيشوا حياة آدمية، وبالتالى فلا بد أن يتواكبوا مع الحياة الجديدة المستقرة.

 

ومن جهته، أكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تصريحات رئيس الوزراء تأتى فى الإطار الصحيح، خاصة وان الدولة لن تسمح للمواطنين بأن يكونوا مخالفين أو تكرار النظام الذي كان سائدا في العشوائيات، وبالتالى على الدولة أن توفر البديل للمواطنين حتى لا تكون هناك ظواهر عشوائية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة تؤسس لثوابت وقواعد من خلال إقامة مشروعات الإسكان، حتى لا تكون لدينا عشوائيات فى مصر، قائلا أن الدولة المصرية أقامت أماكن حضارية فى القاهرة والإسكندرية، لكي تكون بديلة لقاطنى العشوائيات ، ويجب أن تقوم الدولة بعمل أحوزة عمرانية.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً أمس، الثلاثاء، لمتابعة جهود الحفاظ على مشروعات الإسكان "بديل العشوائيات"، وتنظيم برامج لبناء الإنسان، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد السيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة المصرية حققت معجزة حقيقية في البرنامج الذي تم تنفيذه لتوفير السكن البديل لقاطني المناطق غير الآمنة، وكذا ما تم تنفيذه من أعمال التطوير في المناطق العشوائية، أو غير المخططة، لافتاً إلى أن التحدي الأهم حالياً هو الحفاظ على ما تم تحقيقه، وكذا وجود برامج مستدامة تسهم في بناء الإنسان المصري الذي يسكن في هذه الوحدات البديلة، سواء كانت برامج تعليمية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو رياضية، وغيرها.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بتراجع أوضاع الوحدات والعمارات، وتلك البنية الأساسية التي أنفق عليها مليارات الجنيهات، كما أنها لن تسمح بأن يمتد إلى هذه المشروعات أي ظاهرة عشوائية. 

وأكد أنه ستتم المتابعة بصورة دورية لأعمال صيانة هذه المشروعات السكنية الحضارية، لافتاً إلى أن الدولة عندما قررت توفير هذه الوحدات لساكنيها مؤثثة ومجهزة بالأجهزة الكهربائية دون مقابل، سوى مبلغ زهيد لا يتعدى 300 جنيه؛ لأغراض الصيانة والتطوير، فإنها كانت حريصة على متابعة تحصيل هذه المستحقات، التي ستسهم في استكمال أعمال الصيانة، والحفاظ على هذه المشروعات، ومن ثم يجب أن يكون هناك كيان مَعني بمتابعة هذه المشروعات السكنية في مختلف المحافظات يتابع أعمال الصيانة، والنظافة، وتحصيل مستحقات الدولة بهذا الشأن.

وكلف رئيس الوزراء أيضاً كلاً من وزراء الكهرباء، والبترول، والإسكان، بضرورة التأكد دوماً من استيفاء مستحقات الدولة فيما يخص المرافق.

وتابع رئيس الوزراء: “يجب أن تكون هناك فعاليات على مدار العام في كل هذه المشروعات، يستفيد منها السكان، وتتضمن فعاليات رياضية، وثقافية، وترفيهية، وبرامج لعروض مسرحية وسينمائية، وإقامة احتفالات لاكتشاف المواهب في مختلف المجالات”. 

وشدد على أنه ستتم متابعة تنفيذ ذلك كله، خدمة لأبناء هذه المناطق، والإسهام في مساندتهم من خلال استفادتهم بهذه البرامج المهمة في بناء الشخصية، مع أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذه الجهود.

كما كلفّ رئيس الوزراء، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن تكون هناك متابعة مستمرة لتوافر السلع المختلفة بالمنافذ الموجودة بهذه المشروعات بأسعار مخفضة.

ووجه رئيس الوزراء، وزير التنمية المحلية، بمتابعة الاحتياجات المطلوب تنفيذها في مشروعات الإسكان البديل على مستوى الجمهورية، سواء أعمال صيانة للمصاعد للحفاظ على حالتها، وتزويد المناطق بعمال تشغيل للمصاعد، وكذا العمل على التعاقد مع متعهدين لجمع المخلفات بالمشروعات وتوفير مقر دائم لفرع الهيئة العامة للنظافة والتجميل خاص بكل مشروع، مع متابعة الكيان المؤسسي الذي سيتولى متابعة أعمال الصيانة والنظافة، وتحصيل مستحقات الدولة بهذه المشروعات بما يسهم في الحفاظ عليها.

ومن جهته، أشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول موقف تسكين المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية من عام 2014 وحتى عام 2022، والمناطق العشوائية غير الآمنة التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسكينها أو إزالة الخطورة عنها، وكذا تقنين الأوضاع في المحافظات المختلفة.

وأوضح "سعد" أنه تم استعراض عدد من الخدمات والأنشطة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتضمن تنفيذ مبادرات لمحو الأمية، وكذا إتقان اللغة العربية، ومبادرات للارتقاء بطلاب مدارس الأسمرات "تحيا مصر" منها مبادرة "اتحضر للأخضر"، وإقامة عدد من الندوات التثقيفية لتوجيه أولياء الأمور، مع استعداد الوزارة للتعاون مع الوزارات الأخرى لتنفيذ أية أنشطة أو مبادرات أخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول جهود وزارة التضامن الاجتماعي في ضوء قياس الوضع الحالي لسكان المناطق بديلة العشوائيات عن طريق البحث الميداني الذي تم تنفيذه من قِبل مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، وتأهيل ساكنيها، واستعراض خارطة الطريق للاستثمار في الإنسان المصري عن طريق التوعية والتغير السلوكي والمجتمعي والتنمية الاقتصادية والتغطية التأمينية، وكذا الموقف العام لتأثيث الوحدات السكنية "بديل العشوائيات" وتجهيزها بالأجهزة الكهربائية والمفروشات التي يتم تسليمها بالوحدة السكنية للمشروعات المنفذة في المراحل المختلفة، والاستراتيجيات التي يتم تبنيها لتنمية الوعي المجتمعي، ومنها استراتيجية الإعلام المجتمعي، واستراتيجية البحوث ورصد الأثر، والتدريب والتنمية الاقتصادية تحت مظلة برنامج "فرصة".

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى جهود وزارة التنمية المحلية، في متابعة موقف مشروعات الإسكان بديل العشوائيات، واستعراض نتائج أعمال لجنة المرور على هذه المشروعات، وموقف المتحصلات، والوحدات التي تم سحبها لعدم السداد في المحافظات المختلفة الموجود بها المشروعات.

وقال "سعد": “تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الأنشطة الرياضية والثقافية التي تقدمها وزارتا الشباب والرياضة والثقافة لسكان هذه الوحدات، بما يسهم في توفير جودة الحياة لهم”.

رئيس الوزراء مشروعات الاسكان ظاهرة عشوائية بديل العشوائيات الدكتور مصطفى مدبولى

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