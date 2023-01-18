كريم كوجاك عن الصراع بين الرجل والمرأة: أصبح طاغيًا وملموسًا

قال كريم كوجاك، خلال تقديم برنامج “من البداية” والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الوقت الحالي يشهد أمر واقع أصبح موجودا بشكلًا ملموسًا، معقبًا: “طاغي وفارض نفسه”، وهو شكل من أشكال الصراع بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى أن معظم البرامج الإذاعية والتلفزيونية تتنافس فيما بينها لنصر طرف على الطرف الأخر وكأنها معركة لازم حد ينتصر.



وتابع “كوجاك”: “وده بيخلينا نسأل ونقول هي الستات عايزة إيه؟”، ومن ثم قدم ضيفة فقرته الدكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وعضو لجنة المجلس القومي للمرأة.



وقالت الدكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وعضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، تعليقًا على ما يتم تداوله بالبرامج حول المنافسة بين الرجل والمرأة، إن الترندات يجب أن يكون هدفها الأساسي هو دعم الأسرة ليس الرجل أو المرأة، لافتة إلى أن اللغة التي يتم استخدامها تعمل على برمجة الدماغ، موضحة أنه عند استخدام لغة تدعم طرف على الأخر يتحول موقف الآخر بشكلًا طبيعي لموقف هجومي أو دفاع.

وأضافت “الششتاوي”، أن اللغة التي يتم استخدامها تسبب ما يسمى “بالندية”، متابعة أنه قديمًا المرأة لم تكن تعمل ومتفرغة تمامًا للمنزل، ولكن مؤخرًا كثير من السيدات شعروا بأن الرجل لم يعد أمانًا ـ على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن من لاحظ هذا الأمر بقوة الفتيات الشابات.

