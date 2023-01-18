القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

يسعى النادي الأهلي بكل قوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوفه بشكل قوى من أجل سد الثغرات فى بعض المراكز فى ظل مشاركة الأهلى فى العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية .

ونجح الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى التعاقد مع خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من نادي سموحة بالإضافة إلى مروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندري لمدة 4 سنوات ونصف بالاضافة الى التونسى محمد الضاوى الشهير بـ كريستو لاعب النجم الساحلى التونسى لمدة 4 سنوات ونصف .

ومع تلك التدعيمات يظل الملف الأبرز فى التعاقدات هو المهاجم الأجنبي الذى يرغب مجلس الإدارة فى التعاقد معه لتدعيم خط هجوم الفريق فى ظل عدم قناعة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق بمستوى المهاجمين المتواجدين بالفريق حتى الان ورغبته فى دعم صفوف الفريق بمهاجم قوى .

وفى هذا الإطار دخل الأهلى فى العديد من المفاوضات مع عدد من اللاعبين الأفارقة المتواجدين فى الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى أكثر من لاعب أجنبي منهم برازيلى جوستافو دا سيلفا لاعب هونداى الكورى وغيره من اجل الحصول على خدماتهم فى المرحلة المقبلة .

بدأت المفاوضات مع الافريقى عبد العزيز يعقوبو لاعب ريو افى البرتغالى الذى وصلت المفاوضات معه ومع ناديه الى مرحلة متقدمة حتى حضر الى القاهرة وخضع للكشف الطبى الذى أثبت اصابته من قبل بالرباط الصليبى وفضل الأهلي حينها التعاقد معه على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر بنية الشراء النهائى بنهاية الموسم ولكن رفض ناديه البرتغالى ليتم اغلاق الصفقة كليا .

ودخل بعد ذلك موليكا مهاجم بشكتاش التركى الذى دخل الأهلى فى مفاوضات كثيرة معه أثناء تواجده فى مازيمبى الكونغولى قبل خوض تجربة الاحتراف ولكن تظل المغالاة المادية عائقا كبيرا .

ومع تلك المفاوضات كشف كولر عن سر تأخر الأهلى فى اتمام التعاقد عندما أكد أنه وافق على اكثر من سير ذاتية من مهاجم ويتم دراسة الموقف كاملا خاصة أن النادي لن يتعاقد مع لاعب أقل من المتواجدين بل يجب أن يكون اللاعب القادم اضافة قوية للفريق ويساهم فى مزيد من الانتصارات .

مفاوضات بالجملة

وأنهت إدارة النادي الأهلي، الاتفاق في الأيام الماضية، مع أحد المهاجمين الأفارقة، لكن كانت هناك مغالاة من ناديه، ولن يجري الإفصاح عن التفاصيل حاليا، لكن سيكشف عنها في الوقت المناسب، من أجل التركيز على إنهاء ملف المهاجم الجديد.

وقرر مسؤولو الكرة داخل النادي الأهلي برئاسة محمد الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف على كرة القدم بالنادي، إجراء تغيير مفاجئ في خطة صفقات الأهلي الشتوية يناير 2023، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وقررت إدارة الكرة في الأهلي العودة لمناقشة سير ذاتية للاعبين من البرازيل أو أمريكا اللاتينية، بعدما تم استبعاد تلك المدرسة خلال الفترة الماضية وترشيح لاعبين أفارقة.

واتخذ مسؤولو الأهلي قرارًا باستبعاد اللاعبين الأفارقة من ترشيحات ملف يناير، في ظل المغالاة المالية من أنديتهم والتركيز على الترشيحات من المدرسة اللاتينية.

تضحية مالية

كشف عدلي القيعي، مدير شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن صفقة سوبر في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال القيعي: “الجهاز الفني للأهلي وافق على التعاقد مع مهاجمين، ووصلنا لمراحل متقدمة فى المفاوضات”.

واختتم عدلي القيعي تصريحاته بأن المهاجم المنتظر سيكون له تضحية مالية كبيرة جدا من جانب الأهلي.