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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوات الحماية تسيطر على حريق هائل بمول تجاري في سوهاج

مقر الحريق
مقر الحريق

سيطرت قوات الحماية المدنية على نيران حريق نشب في مول تجاري شهير بمنطقة سيتي بمحافظة سوهاج، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بنشوب حريق بمول شهير بمنطقة سيتي دائرة القسم.

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تفاصيل الواقعة

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على النيران وتم إخماد الحريق، قبل امتداده، دون حدوث أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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IMG-20230118-WA0007
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