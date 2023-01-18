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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القضية الملعونة.. الإعدام شنقًا لثلاثة أشقاء والمؤبد لربة منزل في سوهاج

صدى البلد

قضت محكمة جنايات سوهاج، بتأييد حكم الإعدام على 3 متهمين أشقاء، والمؤبد لربة منزل؛ إثر إدانتهم في قضية قتل مُزارع، وإلقاء جثته داخل زراعات القصب بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز شرطة جرجا، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة المدعو "م. م- 38 عامًا- مُزارع- ويقيم بذات الناحية)، مُلقاه داخل زراعات القصب ناحية قرية المشاودة دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة بها آثار ضرب وتهشُم عظام الجمجمة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، المدعو "محمد. ا-41 عامًا- عامل، وشقيقه محمود. ا- 26 عامًا- وأحمد. ا- 25 سنة- عامل، وصديقتهم المدعوة ص. ع- 38 عامًا- ربة منزل)؛ وذلك انتقامًا منه لتسببه في القبض على شقيقهم المتهم في إحدى القضايا.

استدرجته الفتاة إلى زراعات القصب بقرية المشاودة، ثم إنهال عليه الأشقاء الثلاثة ضربًا؛ حتى فارق الحياة بعد تهشيم رأسه تهشيمًا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أمرت بحكمها المُتقدم.

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