بيان شديد اللهجة من الهيئة العليا للوفد ضد المُسيئين للحزب وأعضائه |تفاصيل

أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور عبد السند يمامة في اجتماعها اليوم بياناً شديد اللهجة ضد كل من يسيء لأعضاء وقيادات حزب الوفد.



وقالت الهيئة العليا في بيانها، إن الهيئة العليا تابعت بقلق بالغ ما صدر على مواقع التواصل الاجتماعي، من البعض وما تضمنته من إساءات إلى الحزب وقياداته وبعض أعضائه وما يمثل ذلك من مخالفات واضحة، في حق حزب الوفد المصري، ويستوجب المساءلة طبقاً للائحة النظام الداخلي، واعمالاً لنصوص المواد 5 و 6 وقرارات الهيئة العليا الصادرة باجتماع اليوم الأربعاء بتشكيل لجنة النظام ولجان لبحث الشكاوى المقدمة من المتضررين من النشر، وتشكيل لجنة للتحقيق قانونيًا وفنيًا والعرض على الهيئة العليا".

وحذرت الهيئة العليا للحزب كل من تسول له نفسه الإساءة إلى أعضاء الحزب أو استخدام اسم الحزب، بدون التصريح له بذلك فإنه سيتعرض إلى المساءلة القانونية، والفصل من تشكيلات الحزب.

وأكدت الهيئة العليا على ضرورة نشر قيم التسامح والالتزام بمبادئ الحزب.