عام صعب .. تحذير مقلق من الناتو بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

قال نائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرسيا جيوانا، لكبار القادة العسكريين من جميع أنحاء أوروبا، إن روسيا تستعد لحرب طويلة الأمد، لذا يجب على الناتو أن يستعد “على المدى الطويل” وأن يدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك.

وفي حديثه في افتتاح اجتماع القادة العسكريين في بروكسل، قال جيوانا، إن “دول الناتو يجب أن تستثمر أكثر في الدفاع وتكثيف التصنيع العسكري وتسخير التقنيات الجديدة للاستعداد للحروب المستقبلية”.

ومع اقتراب حرب روسيا على أوكرانيا من عام، من المتوقع أن يناقش قادة الناتو كيف يمكن للحلفاء توسيع تسليم الأسلحة والتدريب والدعم لأوكرانيا في الأشهر المقبلة، وكيف يمكنهم تعزيز دفاعاتهم الخاصة.

وقال جيوانا: “ليس لدينا ما يشير إلى أن أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تغيرت”، مضيفًا أن روسيا حشدت أكثر من 200 ألف جندي إضافي.. لذلك يجب أن نكون مستعدين لحرب طويلة”.

وأضاف: “سيكون عام 2023 عامًا صعبًا ونحن بحاجة إلى دعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك “.