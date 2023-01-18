عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسعار مدعمة للسلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان في دمياط

اهلا رمضان
اهلا رمضان

افتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض السلع  الأساسية " أهلاً رمضان " بمدينة الروضة ، والذى جاء ضمن مبادرة نفذها تجار المدينة .

وخلال الافتتاح الذى رافقها خلاله اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، تفقدت " المحافظ " المعرض الذى جاء على مساحة ٤٠٠ متر  وتضمن جميع السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية والمجمدات واللحوم والاسماك بأسعار مخفضة، كما تفقدت قسم الملابس والأحذية و القسم الذى أقامه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وحده تكافؤ الفرص بالمحافظة ضمن المبادرة ، والذى تضمن منتجات السيدات من المشغولات اليدوية و مفروشات وأغذية ، حيث حرصت  الدكتورة منال عوض على التواصل مع العارضين للتأكد من توافر جميع السلع والاعلان عن أسعارها أمام الجمهور .

وفى هذا السياق، أشادت " محافظ دمياط " بالمعروضات وتنوعها ، مشيدة أيضًا بمشاركة السيدات بالمعرض،  وأشارت مجددًا إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء .

ولفتت " المحافظ " إلى تنفيذ معارض بمدن المحافظة للتيسير على المواطنين بكافة المناطق،  كما وجهت الشكر إلى التجار القائمين على المعرض مشيدة بجهودهم المبذولة للتعاون مع الدولة فى خطتها نحو توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين،  لافتة الى ان دور تجار مصر الشرفاء يمثل أهمية كبيرة فى دعم تلك المنظومة.

وفى ختام الافتتاح، تسلمت " الدكتورة منال عوض " درعًا تذكاريًا من أهالي مدينة الروضة تقديرا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية وخدمة أبناء المحافظة.

بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية في دمياط

IMG-20230118-WA0118
IMG-20230118-WA0118
IMG-20230118-WA0115
IMG-20230118-WA0115
IMG-20230118-WA0119
IMG-20230118-WA0119
IMG-20230118-WA0123
IMG-20230118-WA0123
IMG-20230118-WA0128
IMG-20230118-WA0128
IMG-20230118-WA0126
IMG-20230118-WA0126
IMG-20230118-WA0129
IMG-20230118-WA0129
IMG-20230118-WA0130
IMG-20230118-WA0130
IMG-20230118-WA0114
IMG-20230118-WA0114
IMG-20230118-WA0132
IMG-20230118-WA0132
IMG-20230118-WA0131
IMG-20230118-WA0131
دمياط المجلس القومى للمرأة رمضان الاسماك محافظ دمياط منال عوض محافظ دمياط القومى للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يضع الزمالك في ورطة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

انهيار الأخضر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ 9 أشهر

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

موضوعات متعلقة

تحرير 85 محضرا تموينيا بدمياط وتوريد 25750 طن أرز شعير للشون والمضارب

شاهد.. افتتاح مشروع إحلال وتجديد كوبرى وكورنيش مدخل كفر البطيخ

بالأسماء.. حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية في دمياط

به راصد للأعماق ومانع تشويش.. إحباط تهريب «لانش مُسَيَّر» عبر جمارك دمياط

محافظ دمياط: هيأنا الأجواء المناسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية

مش معاه فلوس علاج ابنه.. علي أنهى حياته بسبب الديون| قصة مبكية

تعرف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير المناطق غير المخططة بدمياط

محافظ دمياط: لا شكوى من امتحانات الإعدادية

ترشيحاتنا

أخبار الفن | ممثلة ببدلة الرقص .. ياسين التهامي بطل في ستّهم

ميدو يكشف كواليس مكالمة وزير الرياضة لدعم الإسماعيلي

بعد التعادل مع طلائع الجيش | ميدو يوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

9 ساعات عصيبة.. زيلينسكي يكشف تفاصيل تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

كارت الخبز مسبق الدفع .. 10 معلومات عن سعر رغيف العيش الجديد 2023

فيريرا خارج الحسابات؟.. الزمالك يتفاوض مع صفقات جديدة برعاية "تيجانا"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء وتاتو .. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل | شاهد

بملابس غريبة.. أصالة تصدم متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

الصيام في الحر والا البرد.. موعد شهر رمضان فلكيًا وأول أيامه

إللي بتعرف ترقص .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا أمام الفرن

فيديو

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ