أسعار مدعمة للسلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض السلع الأساسية " أهلاً رمضان " بمدينة الروضة ، والذى جاء ضمن مبادرة نفذها تجار المدينة .

وخلال الافتتاح الذى رافقها خلاله اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، تفقدت " المحافظ " المعرض الذى جاء على مساحة ٤٠٠ متر وتضمن جميع السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية والمجمدات واللحوم والاسماك بأسعار مخفضة، كما تفقدت قسم الملابس والأحذية و القسم الذى أقامه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وحده تكافؤ الفرص بالمحافظة ضمن المبادرة ، والذى تضمن منتجات السيدات من المشغولات اليدوية و مفروشات وأغذية ، حيث حرصت الدكتورة منال عوض على التواصل مع العارضين للتأكد من توافر جميع السلع والاعلان عن أسعارها أمام الجمهور .

وفى هذا السياق، أشادت " محافظ دمياط " بالمعروضات وتنوعها ، مشيدة أيضًا بمشاركة السيدات بالمعرض، وأشارت مجددًا إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء .

ولفتت " المحافظ " إلى تنفيذ معارض بمدن المحافظة للتيسير على المواطنين بكافة المناطق، كما وجهت الشكر إلى التجار القائمين على المعرض مشيدة بجهودهم المبذولة للتعاون مع الدولة فى خطتها نحو توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتة الى ان دور تجار مصر الشرفاء يمثل أهمية كبيرة فى دعم تلك المنظومة.

وفى ختام الافتتاح، تسلمت " الدكتورة منال عوض " درعًا تذكاريًا من أهالي مدينة الروضة تقديرا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية وخدمة أبناء المحافظة.

IMG-20230118-WA0118

IMG-20230118-WA0115

IMG-20230118-WA0119

IMG-20230118-WA0123

IMG-20230118-WA0128

IMG-20230118-WA0126

IMG-20230118-WA0129

IMG-20230118-WA0130

IMG-20230118-WA0114

IMG-20230118-WA0132