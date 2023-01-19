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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة تدمر الكوكب.. حقيقة انعكاس أقطاب الأرض المغناطيسية

النجم الطارق
النجم الطارق

تروج بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير صحيحة بان نيبيرو الطارق سيتسبب في انعكاس أقطاب الأرض المغناطيسية وان ذلك يمكن أن يؤدي إلى تدمير الأرض ويساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري ويمكن أن تسبب تغيرًا مناخيًا كارثيًا.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، ما يسمى (نيبيرو الطارق)وهم لا وجود له، اما انعكاس اقطاب الارض المغناطيسية فالسجلات الجيولوجية والحفريات تشير لحدوث مئات من حالات انعكاس أقطاب الأرض المغناطيسية في الماضي ما يعني بأنه لا يوجد لهذا الحدث آثار خطيرة.

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لا أحد يعرف بالضبط متى قد يحدث انعكاس أقطاب الأرض المغناطيسية لكن العلماء يعرفون أنه لا يحدث بين عشية وضحاها: فهي تحدث على مدى مئات إلى آلاف السنين ، متوسطها حوالي 300,000 سنة ، وآخرها حدث منذ حوالي 780.000 سنة في ما يسميه العلماء (انعكاس برونهس- ماتوياما) .

اصطدام النجم الطارق بالأرض

أثناء انعكاس الأقطاب المغناطيسية لكوكبنا يضعف المجال المغناطيسي لكنه لا يختفي تمامًا يتبادل القطب الشمالي والجنوبي المغناطيسيين للأرض المواقع مع ذلك يستمر الغلاف المغناطيسي مع الغلاف الجوي للأرض في حماية الأرض من الأشعة الكونية والجسيمات الشمسية المشحونة على الرغم من احتمال وجود كمية صغيرة من الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض، وقد يصبح المجال المغناطيسي مختلطًا ويمكن أن تظهر أقطاب مغناطيسية متعددة في أماكن غير متوقعه ولكن لا شيء قاتل. 

إن ظاهرة انعكاس أقطاب الأرض المغناطيسية شائعة في التاريخ الجيولوجي حيث تظهر السجلات المغناطيسية القديمة أن الأقطاب المغناطيسية للأرض قد انعكست 183 مرة في الـ 83 مليون سنة الماضية ومئات المرات على الأقل في الـ 160 مليون سنة الماضية.

لا تُظهر الأحافير النباتية والحيوانية من فترة آخر انعكاس أقطاب الأرض المغناطيسية أي تغييرات كبيرة، وتشير عينات الرواسب في أعماق المحيطات إلى أن النشاط الجليدي كان مستقرًا بل لا تُظهر السجلات الجيولوجية والأحفورية من الانعكاسات السابقة شيئًا غير مألوف مثل أحداث انقراضات كبرى.

بالرغم أن هناك بعض الأدلة على التغيرات المناخية الإقليمية خلال الإطار الزمني لحدث لاشامب ،حيث تُظهر أدلة الكربون المشع أنه منذ حوالي 41,500 عام ضعف المجال المغناطيسي بشكل كبير وانعكس القطبان ، ثم انعكست مرة أخرى بعد حوالي 500 عام، في حين ان عينات الجليد من القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند لا تظهر أي تغييرات كبيرة. 

علاوة على ذلك عند النظر إليها في سياق تقلب المناخ خلال العصر الجليدي الأخير ، فإن أي تغيرات في المناخ لوحظت على سطح الأرض كانت طفيفة. 

مواقع التواصل الاجتماعي كارثة العلماء الاحتباس الحراري

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