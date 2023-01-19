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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. رينو لوجان بـ 170 ألف جنيه | صور

صدى البلد

تعتبر السيارة رينو لوجان أحد أشهر السيارات الاقتصادية من الصانع الفرنسي في السوق المصري، وتتميز بتوفر قطع غيارها ورخص أسعارها، بالإضافة لسهولة إصلاحها. 

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وكانت السيارات المستعملة قد شهدت إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

 رينو لوجان موديل 2012

مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2012

تعتمد السيارة رينو لوجان موديل 2012 على سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 90 حصانا، مع ناقل الحركة اليدوي من 5 سرعات، أو نسخة أوتوماتيك تتألف من 4 سرعات تأتي بمحرك أكبر 16 صباب و عمود الاتزان.

 رينو لوجان موديل 2012

وتبلغ قرائه عددا السيارة 200 ألف كيلومتر، يبلغ طول السيارة 4.290 متر وعرضها 1.740 متر وارتفاعها 1.525 متر كما تتميز سيارة رينو لوجان بالشنطة الخلفية الواسعة التي تتسع الي 510 لتر تقريباً كما أن المساحة الداخلية في السيارة واسعة ومريحة.

 رينو لوجان موديل 2012

سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل:

تتراوح أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل من 150 ألف جنيه حتى 170 ألف جنيه على مواقع ومنصات البيع عبر الانترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ونوع ناقل الحركة ومستوى الكماليات والداخلية حالتها، بالإضافة للمسافة المقطوعة.

 

السيارات المستعملة سوق المستعمل رينو لوجان موديل 2012 لوجان المستعمل

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