عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان : حملات لإزالة المخالفات والظواهر العشوائية بمدن الشيخ زايد

صدى البلد

وجه المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بضرورة استمرار الحملات الخاصة برفع الإشغالات ومواجهة جميع مظاهر العشوائية بالمدينة، مشيراً إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة المرافق، قامت بشن حملة لرفع الإشغالات بعدة أحياء بالمدينة شملت مول النوران بالحى الأول ومول لازورد بالحى ٨ ومول الحرمين بالحي ١٦ ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بكوبرى هايبر، بجانب منع عددٍ من مركبات الـ"تروسيكل" للنباشين بجميع أنحاء المدينة .

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، وعدم السماح بالتعدى على حقوق المواطنين والدولة فى الأرصفة والطرق العامة .

وفي ذات السياق، أكد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور،  عدم التهاون مع أي مخالفات بنائية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة والإدارات المختصة بالجهاز، بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملة أسفرت عن إزالة فورية لمبانٍ مخالفة بقطعة أرض بمنطقة مزارع عرابي وإيقاف الأعمال الخاصة بقطعة أرض بمنطقة الـ٨٠٠ متر بالحي الأول، وتم التحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، كما تم تنفيذ قرار غلق وسحب عداد كهرباء بقطعة أرض بالحي السادس لاستغلال غرف السطح كسكن.

وأشار رئيس جهاز العبور، إلى أنه تم تشكيل حملة إشغالات ليلية تحت إشراف إدارتي الأحياء والأمن بمعاونة شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة جميع المحاور والطرق الرئيسية ومحيط المراكز التجارية والمساجد والميادين الكبري بالمدينة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، مؤكداً حرص الجهاز على القضاء على الظواهر العشوائية والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة، والتي تسبب إعاقة لحركة سير السيارات والمواطنين وتسيء للمظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات،  أنه تم شن حملة من الإدارات المختلفة بالجهاز وشرطة التعمير، أسفرت عن تنفيذ قرار استرداد قطعة أرض بمنطقة المخازن السابق تخصيصها  لإحدى الشركات نظراً لانتهاء مدة مقابل الانتفاع، وعدم موافقة السلطة المختصة على تمليك القطعة وعودة أصولها لملكية الجهاز.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات إلى أنه تم شن حملة أخرى مشكلة من الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن تنفيذ قرار سحب وحدة سكنية بحي الزيتون لعدم استحقاق الوحدة ومخالفة القواعد، وكذا غلق وتشميع بدرومين بالشريط المميز لممارستهما أنشطة " ورشة ألوميتال - لف مواتير " مخالفة لشروط التعاقد والتخصيص.



وشدد المهندس رجب سالمان، على جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.
 

الباعة الجائلين مدينة العبور الأسكان سير السيارات رفع الإشغالات المحاور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

أنا غلطت في موضوع كهربا | خالد الغندور يعتذر لـ الأهلي

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

ضربة موجعة لمشجعي الزمالك.. فتوح يرفض عقد جلسة صلح مع المستشار

تصل للاعتزال.. أزمة جديدة تواجه كهربا بعد مشاركته في مباراة الأهلي وسموحة

بعد الاعتذار للأهلي| خالد الغندور يوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

ترشيحاتنا

ميدفيديف: القوى النووية لا تخسر أبدا في صراعات كبرى يتوقف عليها مصيرها

محلي وأفريقي.. لعنة ركلات الجزاء تطارد زيزو بقميص الزمالك والمنتخب

رحلة الأشباح.. شاهد صدمة أسترالي وجد نفسه الراكب الوحيد على متن طائرة عادية

فيديو صادم يوثق جنون الوشم.. برازيلية تملأ إحدى عينيها بالحبر الأسود

وزير الري يتابع مشروعات الحماية من أخطار السيول والتعامل مع موسم الأمطار

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يناير لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نزيف على الأسفلت| القصة الكاملة لـ انقلاب أتوبيس عمال بورسعيد.. صور

سرطان القولون.. كيف يمكنك كشف المرض مبكراً بنفسك؟

مريلة رمادي.. شاهد| أصالة بملابس المدرسة تشعل السوشيال ميديا

التفاصيل الكاملة لمسلسل معاوية بن أبي سفيان.. من سيكون البطل؟

فيديو

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

«غضبان.. زعلان.. مضايق».. تعرف على رد فعل مرتضى منصور بعد مشاركة كهربا|فيديوجراف

حقيقة فرض غرامات على غير المتزوجين من مواليد التسعينيات

تسمم 44 طالبا.. ماذا فعل بائع متجول وزوجته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ