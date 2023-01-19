الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة "مئذنة الشعر العربي".. اليوم

يكرم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، الأوائل الفائزين في مسابقة "مئذنة الشعر العربي" في موسمها الثالث 2022، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يشارك في احتفالية التكريم أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د/ نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار الإمام الأكبر لشئون الوافدين، ولفيف من قيادات وعلماء وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وتتضمن الاحتفالية كلمة للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمات أ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، وأ.د/ نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس لجنة التحكيم، وأ.د/ علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالإضافة لعدد من الفقرات التي تتضمن تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الفائزين لبعض قصائدهم، وسيتم توزيع الجوائز على الأوائل وتكريم المحكمين والمدقق اللغوي للديوان.