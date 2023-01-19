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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأسعار مخفضة..محافظ القاهرة يفتتح منفذي أهلا رمضان للسلع الغذائية ..شاهد

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح منفذي أهلا رمضان

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منفذين جديدين من منافذ "أهلا رمضان " بالمنطقة الجنوبية بميدانى العرب والحرية بالمعادى ضمن أكثر من ١٠٠ منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق . 

ويضم منفذ " أهلا رمضان" كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق . 

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية . 

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من ٢١٠٠ منفذ . 

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على مدى رضاهم عن أسعار السلع المطروحة بالمنافذ حيث أكد المواطنون أن الأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل لـ٣٠% .

وتلقي منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق . 

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة. 

رافق المحافظ فى جولته اللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة .

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محافظ القاهرة منافذ أهلا رمضان منفذ أهلا رمضان الأرز والزيت مديرية التموين

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