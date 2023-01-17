رجع 1200 جنيه|انخفاض الذهب بعد بيان البنك المركزي ومفاجأة في عيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات، لتصل إلى أقل نقطة لها في أسبوع بعد وصولها أعلى مستوى الأربعاء الماضي 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية فيما سجل عيار 24 حينها 2225 جنيها دون مصنعية، ليعود سعر الجرام عيار 14 1200 جنيه مجددا بعدما اقترب من 1400 جنيه في وقت سابق.

هبوط الجنيه الذهب

وشهد سعر الجنيه الذهب هبوطًا قدره 800 جنيه مقارنة بأسعار الخميس 15 ديسمبر، حيث سجّل 15200 جنيه حينها، واليوم 14,400 جنيها.

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي المصري بيانا قال فيه إن سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 32 جنيها، قبل أن يبدأ السعر في الهبوط.

وكشف البنك المركزي في بيانه عن عدة مؤشرات إيجابية متعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، ومن قطاع السياحة.

البنك المركزي

وبحسب البيان ، رصد البنك عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ952 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات بحسب بيان البنك عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

170 جنيهًا

وهبط سعر الجرام عيار 21 ليسجّل 1780 جنيه كحد أدني بدون مصنعية بفارق 170 جنيها دفعة واحدة عن أعلى سعر.

وسجل سعر جرام الأصفر اليوم الأحد عيار 24 : 2,034 جنيها دون مصنعية، وهبط عيار 21 اليوم مقارنة بأعلى سعر ليسجّل 1,780 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1950 جنيه للشراء في الأربعاء 11 يناير كما سجّل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 1,017 جنيهًا للبيع، وعيار 14 سجّل 1,187 جنيهًا للبيع.

وسجّل سعر عيار 14 : 1,200 جنيه للشراء مجددًا بعد ما تخطى 1300 جنيه في وقت سابق، بينما سجّل سعر الجرام عيار 18 : 1,526 جنيهًا للبيع، وذلك بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25 % ببنكي الأهلي ومصر، وبيان البنك المركزي.

كما تأثرت أسعار المعدن النفيس برفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

اشتروا الذهب بسرعة

وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات تليفزيونية الخميس الماضي: "أنصح المقبل على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم روحوا اشتروا بسرعة".

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أسعار الذهب عالميًا

وشهد السعر على المستوى العالمي هبوطا لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1909 دولارات، بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية ووصلت إلى 1920 دولارا.

وسجّلت عقود الذهب استقرارًا ملحوظًا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1909 دولارات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1800 جنيه اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو 2022.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,097 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء عيار 21 : 1800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,543 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 14400 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1909 دولارات.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتغير أسعار المشغولات الذهبية اليوم الثلاثاء بالمصنعية من منطقة إلى أخرى، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها بالجرام وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

الذهب

ويهتم الراغبون في شراء الذهب في مصر، بمعرفة سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة اليوم، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.