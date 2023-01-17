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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تزف بشرى للمواطنين.. المخالفات التي يسجلها الرادار.. مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

شعبة المخابز: رغيف العيش خط أحمر ولا مساس بسعره.. فيديو
أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن رغيف الخبز خط أحمر ولا مساس بسعره.



خبز مدعم.. بشرى سارة لـ غير حاملي البطاقات التموينية.. فيديو
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن  هناك ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.



أحمد موسى: التحكيم المصري عليه تريليون علامة استفهام.. فيديو
عّلق الإعلامي أحمد موسى، على صعود فريق بيراميدز لكأس مصر على حساب نادي الزمالك؛ عقب تخطيه بركلات الترجيح بـ 4 أهداف مقابل 3 للنادي الأبيض.



إحنا اللي دفناه النهارده.. سيد علي يبكي على الهواء لهذا السبب| فيديو
نعى الإعلامي سيد علي، الكاتب الصحفي عصام المليجي مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، الذي وافته المنية.



اشحن الكارت تجيب عيش.. التموين تزف بشرى للمواطنين
قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموينورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت كارت مسبوق الدفع عن طريق البريد المصري لبيع الخبز بسعر التكلفة، موضحا أن هذه التجربة ستبدأ من يوم بعد غد الأربعاء.


رئيس اتحاد اليد: طموح منتخب مصر الوصول للمباراة النهائية وتحقيق الميدالية الذهبية..فيديو
أكد الدكتور محمد الأمين، رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، ان منتخب مصر على أتم استعداد، مشيرا إلى أنه جاهزون لتحقيق نتيجة تليق بأسم مصر، والوصول لأبعد نقطة في بطولة العالم.


تامر أمين: منتخب اليد يستحق التشجيع والدعم.. فيديو
أكد الإعلامي تامر أمين، أن من لم يتابع منتخب مصرلكرة اليد سيفتقد وسيكون خسران ومقصر، مشيرا إلى أنه سيفتقد متعة كبيرة خاصة أن المنتخب يقدم متعة وفنون في كرة اليد.

 

عدم ارتداء حزام الأمان للسائق ومن بجواره.. مخالفات يسجلها الرادار.. تعرف عليها
أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري، أن المخالفات المرورية التي يرتكبها بعض السائقين تعتبر جريمة من الجرائم .


معارض «أهلا رمضان».. تعرف على أسعار السلع الأساسية| فيديو
قال محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن معارض أهلا رمضان تنتشر في محافظة الدقهلية لرفع العناء والعبء على المواطنين، وفقا لتعليمات من القيادة السياسية، مضيفا الى إنة تم افتتاح معارض «أهلا رمضان» أمس في الدقهلية، و تم توافر السلع الأساسية جميعها..

 

انخفاض كبير.. مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21| تفاصيل
وجه ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، رسالة هامة للمواطنين، قائلا: "اشتري المشغولات، وبلاش السبائك، لأن المصنعية أصبحت واحدة، فى المشغولات والجنيه الذهب والسبائك".


بتمطر تلج من 3 أيام.. نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية بعنف.. شاهد
كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن تعرض المحافظة لـ نوة الفيضة الكبرى منذ يوم 12 يناير ويصاحبها أمطار غزيرة جدا، وهذا الأمر معروف لدى جميع أهالي المحافظة.

التموين المخالفات الرادار جرام الذهب الذهب برامج التوك شو

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