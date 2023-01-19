دبابة.. حتحوت: الأهلي يفاوض مهاجم فريق دنماركي |تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الغيني سوري كابا مهاجم نادي ميتييلاند الدنماركي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وقال “حتحوت”، عبر برنامجه التليفزيوني: «الأهلي تفاوض مع سوري كابا لاعب نادي ميتييلاند الدنماركي خلال الأيام الماضية، لكن لم يحدث أي خطوات جديدة حتى هذه اللحظة».

حتحوت: الأهلي يبحث عن بدائل لصفقة موليكا

وأضاف «الأهلي يبحث عن بدائل جديدة، في حال إذا فشل التعاقد مع جاكسون موليكا لاعب نادي بشكتاش التركي، لذلك تم التفاوض مع سوري كابا».

وأكد أن «الأهلي يضع موليكا كخيار أول، لتدعيم خط الهجوم خلال الشتاء الجاري، لكنه يخشى فكرة الانتظار كثيرًا، خاصة أن نادي بشكتاش يريد حسم التعاقد مع مهاجم جديد قبل السماح برحيل موليكا عن الفريق».

وتابع: «أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يتواجد خارج مصر في الوقت الحالي لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة».

وكانت بعض التقارير الصحفية التركية، قد تحدثت عن مفاوضات النادي الأهلي مع نادي بشكتاش التركي خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الحصول على خدمات جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير التركية، أن الأهلي طلب الحصول على خدمات موليكا على سبيل الإعارة لكن النادي التركي رفض رحيل اللاعب.

ويبجث النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.