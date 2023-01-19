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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء
ميناء

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 654  شاحنة و 72 سيارة حيث شملت حركة الواردات 38000 طن بضائع ، 383 شاحنة  و 59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 271 شاحنة  و 13 سيارة  . 
حيث سيشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية1 ودليلة   بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة WINTER SEA علي متنها 33000 طن فحم بترولي قادمة من الكويت  والسفن الثلاث امل ودليلة والحرية2 ، كما تم تداول 2380 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .
 

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