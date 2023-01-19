تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 654 شاحنة و 72 سيارة حيث شملت حركة الواردات 38000 طن بضائع ، 383 شاحنة و 59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 271 شاحنة و 13 سيارة .

حيث سيشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين الحرية1 ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة WINTER SEA علي متنها 33000 طن فحم بترولي قادمة من الكويت والسفن الثلاث امل ودليلة والحرية2 ، كما تم تداول 2380 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .

