تعليم الوادي الجديد: الانتهاء من تجهيز لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن الانتهاء من تجهيز لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية على أعلى مستوى ضمن الاستعداد لبدء أعمال التصحيح، مؤكداً مراعاة الدقة والشفافية والحيادية وإعطاء كل طالب حقه.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أن 119 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، استقبلت نحو 5028 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تجهيز جميع اللجان لاستقبال الطلاب مع التنبيه المشدد باتباع التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أنه جرى التأكيد على تقليل الكثافات الطلابية داخل لجان السير، واتخاذ الإجراءات المنظمة للامتحانات مع توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب سبل الراحة من إضاءة وتهوية جيدة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون أي تجاوزات أو مشكلات، معرباً عن خالص امنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.