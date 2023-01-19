عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل عن الفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد بطب جامعة الوادي الجديد

نظمت كلية الطب بجامعة الوادي الجديد  ورشة عمل عن الفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد.

 وقال الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الورشة  افتتحت بمحاضرتين واستكمل التدريبي للفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد للاكتشاف المبكر لتشوهات الأجنة وتم التدريب في اليوم الاول بمستشفى الخارجة لتدريب الاطباء على الفحص بالموجات فوق الصوتية رباعي الابعاد.

 حاضر العديد من أطباء النساء والتوليد وأطباء الاشعة التشخيصية بكلية الطب  ووزارة الصحة من مستشفى الخارجة ومستشفيات محافظة الوادي الجديد وتم الكشف على ١٥ سيدة حامل تحت اشراف العالم الكبير اد/حسن صلاح استاذ النساء والتوليد ونائب رئيس جامعة اسيوط الأسبق وعميد كلية الطب الاسبق وأشاد جميع الحضور بالمستوى العلميالمتميز للدورة.

كنائس الوادي الجديد تنهي استعدادها للاحتفال بعيد الغطاس

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة وبحضور كلا من الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب  والأستاذ الدكتورأحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة للشئون الطلاب والتعليم وبحضور السادة وكلاء كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب وكليات الجامعة ومدير مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقيب اطباء الوادي الجديد ومدير عام هيئة التأمين الصحي .

جانب من الورشه (1)
جانب من الورشه (1)
جانب من الورشه (2)
جانب من الورشه (2)
جانب من الورشه (3)
جانب من الورشه (3)
جانب من الورشه (4)
جانب من الورشه (4)
جانب من الورشه (5)
جانب من الورشه (5)

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل مواجهة الزمالك

ضربة موجعة لمشجعي الزمالك.. فتوح يرفض عقد جلسة صلح مع المستشار

كهربا يخلف جميع التوقعات: سأدفع الغرامة بالتعاون مع الأهلي في هذه الحالة

ترشيحاتنا

بأغلبية واسعة.. البرلمان الأوروبي يوافق على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

موعد مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

أنهت حياتها بالمدينة الجامعية.. نكشف تفاصيل وفاة طالبة بهندسة حلوان

100 عامل لإصلاحه|كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بـ6 أكتوبر..وهذه المناطق تفقد الخدمة

أشعر بثقل الصلاة في قلبي ماذا أفعل؟.. 14 كلمة تعينك على العبادة

فيديو.. اختفاء أثر الممثل جوليان ساندز في جبال كاليفورنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إياك وتجاهلها.. علامتان على الوجه قد تعكسان صحة الأمعاء السيئة

على ضفاف النيل.. اكتشاف مذهل يظهر أسرار عصر الملكة كليوباترا في مصر

السعودية تستقطب نجوم العالم.. تفاصيل اللقاء الأول بين رونالدو وميسي على أرض عربية

طعام شائع يتناوله الملايين يتسبب في تدمير الشرايين والأوعية الدموية

فيديو

الدعوة عامة.. بسمة وهبة ومحمد الباز يتبرعان براتبيهما من أجل مصر

تحذير من الأرصاد الجوية بسبب درجات الحرارة في المساء

سعر صرف الدولار في البنوك والذهب اليوم بالأسواق

براءة الطبيب المعالج وتكريم الراحل..ماذا حدث بعد مرور عام على رحيل وائل الإبراشي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

اﻟﻤﺰﻳﺪ