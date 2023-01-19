ورشة عمل عن الفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد بطب جامعة الوادي الجديد

نظمت كلية الطب بجامعة الوادي الجديد ورشة عمل عن الفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد.

وقال الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الورشة افتتحت بمحاضرتين واستكمل التدريبي للفحص بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد للاكتشاف المبكر لتشوهات الأجنة وتم التدريب في اليوم الاول بمستشفى الخارجة لتدريب الاطباء على الفحص بالموجات فوق الصوتية رباعي الابعاد.

حاضر العديد من أطباء النساء والتوليد وأطباء الاشعة التشخيصية بكلية الطب ووزارة الصحة من مستشفى الخارجة ومستشفيات محافظة الوادي الجديد وتم الكشف على ١٥ سيدة حامل تحت اشراف العالم الكبير اد/حسن صلاح استاذ النساء والتوليد ونائب رئيس جامعة اسيوط الأسبق وعميد كلية الطب الاسبق وأشاد جميع الحضور بالمستوى العلميالمتميز للدورة.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة وبحضور كلا من الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب والأستاذ الدكتورأحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة للشئون الطلاب والتعليم وبحضور السادة وكلاء كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب وكليات الجامعة ومدير مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقيب اطباء الوادي الجديد ومدير عام هيئة التأمين الصحي .

جانب من الورشه (1)

جانب من الورشه (2)

جانب من الورشه (3)

جانب من الورشه (4)