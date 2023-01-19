إجلاء 200 عامل.. تسريب كيميائي بمصنع كوكاكولا في بريطانيا| تفاصيل

قام مصنع كوكا كولا في العاصمة البريطانية لندن، بإجلاء ما يقرن من 200 عامل بعد تسرب حمض الهيدروكلوريك، أمس الأربعاء،، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.

ومن جانبها، قالت شرطة الإطفاء في لندن في بيان اليوم الخميس، إنه تمت السيطرة على الحادث الكيميائي بفضل رجال الإطفاء بالمصنع على طريق كراي رود في سيدكوب، حيث تسرب حمض الهيدروكلوريك، وذلك في حوالي الساعة 23:30.

وأشار البيان إلى أن رجال الإطفاء كانوا موجودين في مكان الحادث طوال الليل لقياس مستويات المواد الكيميائية في الهواء، ولم يرد في البيان عن وقوع إصابات.

وعلى جانب آخر، أشارت توقعات الحكومة البريطانية إلى أن مستوى المعيشة في بريطانيا لن يعود إلى ما كان عليه العام الماضي قبل عام 2028 فيما سيتم الإستمرار في مستوى الإنحصار الأقتصادي منتصف عام 2022 تراجعت معدلات مبيعات التجزئة في أعلى وتيرة لها منذ العام الماضي وأدى ذلك إلى تراجع الثقة وزيادة تكلفة المعيشة وأدى ذلك بالمستهلكين إلى تقليص الانفاق وسط مخاوف لوقوع ضغوط أكبر على قوتهم الشرائية خلال هذا الجاري.

وتنفق أغلب العائلات البريطانية الجزء الأكبر من دخلها على التغذية والوقود والتدفئة وهي التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاع حاد في الأسعار والتكاليف بعد أزمات إمدادات الطاقة والحبوب وهو ما يمثل ضغطا كبير على ميزانيات العائلات مما أدى الى ان حوالي أكثر من اربعه مليون ونصف من البريطانيين يفكرون في الهجرة وهو ما يهدد هجرة جماعية لأكثر من 400,000 عامل من البلاد خلال الفترة القادمة.