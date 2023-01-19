عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء 200 عامل.. تسريب كيميائي بمصنع كوكاكولا في بريطانيا| تفاصيل

مصنع كوكا كولا -
مصنع كوكا كولا - أرشيفية

قام مصنع كوكا كولا في العاصمة البريطانية لندن، بإجلاء ما يقرن من 200 عامل بعد تسرب حمض الهيدروكلوريك، أمس الأربعاء،، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.

ومن جانبها، قالت شرطة الإطفاء في لندن في بيان اليوم الخميس، إنه تمت السيطرة على الحادث الكيميائي بفضل رجال الإطفاء بالمصنع على طريق كراي رود في سيدكوب، حيث تسرب حمض الهيدروكلوريك، وذلك في حوالي الساعة 23:30.

وأشار البيان إلى أن رجال الإطفاء كانوا موجودين في مكان الحادث طوال الليل لقياس مستويات المواد الكيميائية في الهواء، ولم يرد في البيان عن وقوع إصابات.

أزمات اقتصادية بـ بريطانيا تشعل تفكير الملايين في الهجرة الجماعية

بريطانيا تستعد لإطلاق مشروع مشترك مع السعودية لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة

وعلى جانب آخر، أشارت توقعات الحكومة البريطانية إلى أن مستوى المعيشة في بريطانيا لن يعود إلى ما كان عليه العام الماضي قبل عام 2028 فيما سيتم الإستمرار في مستوى الإنحصار الأقتصادي منتصف عام 2022  تراجعت معدلات مبيعات التجزئة في أعلى وتيرة لها منذ العام الماضي وأدى ذلك إلى تراجع الثقة وزيادة تكلفة المعيشة وأدى ذلك بالمستهلكين إلى تقليص الانفاق وسط مخاوف لوقوع ضغوط أكبر على قوتهم الشرائية خلال هذا الجاري.

وتنفق أغلب العائلات البريطانية الجزء الأكبر من دخلها على التغذية والوقود والتدفئة وهي التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاع حاد في الأسعار والتكاليف بعد أزمات إمدادات الطاقة والحبوب وهو ما يمثل ضغطا كبير على ميزانيات العائلات مما أدى الى ان حوالي أكثر من اربعه مليون ونصف من البريطانيين يفكرون في الهجرة وهو ما يهدد هجرة جماعية لأكثر من 400,000 عامل من البلاد خلال الفترة القادمة.

كوكا كولا مصنع كوكا كولا لندن حمض الهيدروكلوريك بريطانيا الحكومة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

الجريدة الرسمية تعدل خطأ بشأن إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.. تعرف عليه

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

بعد محضر غش|طالبة بهندسة حلوان تنهي حياتها بإلقاء نفسها من مبنى المدينة

موضوعات متعلقة

أزمات اقتصادية بـ بريطانيا تشعل تفكير الملايين في الهجرة الجماعية

بريطانيا تستعد لإطلاق مشروع مشترك مع السعودية لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة

أزمة طاقة وإضرابات.. بريطانيا تقع في فخ العقوبات الغربية على روسيا

الأمم المتحدة وأمريكا تردان على مزاعم رئيس وزراء بريطانيا.. ما القصة

وفاة المئات أسبوعيا في بريطانيا لهذا السبب.. فيديو

كلب يتسبب في العثور على جثة مخلوق غريب بشواطئ بريطانيا.. صور

كاتب صحفي: بريطانيا أعطت مصر خرائط بأماكن الألغام.. فيديو

ترشيحاتنا

"إكسترا نيوز": أسعار الذهب ترتفع عالميا وتصل لـ 1912 دولارا للوقية.. فيديو

متسيبش السعر ده من إيدك.. تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيه

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

رئيس الهيئة القومية الأنفاق يتفقد أعمال مشروع الخط الرابع للمترو|صور

سعر أول سيارة BMW تخرج من مصنع الشركة في مصر| صور

اتحاد الكرة العراقي يؤكد إقامة مباراة النهائي في بطولة «خليجي 25»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجمتها ياسمين عز.. لن تتخيل سعر بيجامة بطلة مسلسل طائر الرفراف 

عرض حياته للخطر.. رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب

متحرمش نفسك.. أسرع ريجيم للتخلص من دهون البطن العنيدة للأبد

طعام خارق من رفوف مطبخك يذيب الجلطات بشكل طبيعي

فيديو

شهداء لقمة العيش.. تفاصيل انقلاب أتوبيس عمال مصنع الضفائر الكهربائية|تغطية خاصة

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

اشتغلت راقصة.. بطلة مسلسل "سابع جار" تركت التمثيل لهذا السبب

بـ 2 روبل.. روسيا تضم الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة لديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ