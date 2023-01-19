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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة بشأن الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال ياروسلاف زيارني، وهو جندي أوكراني أسير، يتعالج حاليا في مستشفى بـ لوجانسك، إن الأوكرانيين عرضوا صوراً للعديد من ضحاياهم خلال العملية العسكرية الخاصة، على أنهم جنود روس.

وقال زيارني في تصريح لوكالة “ريا نوفوستي" الروسية: “في صفحات التواصل الاجتماعي الأوكرانية، يظهر الناس مقتولين بالزي الرسمي الأوكراني ويقولون إنهم روس يرتدون زينا الأوكراني”.

وأضاف: "أعتقد أنهم كانوا رجالنا هناك في تلك الصور”.

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وأوضح أنه ربما تم التقاط بعض هذه الصور في سوليدار، حيث تكبّدت القوات الأوكرانية فيها خسائر فادحة.

يذكر أن الأسير زيارني، خدم في لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 95، وأصيب خلال المعركة وأسر بالقرب من بلدة كريمينايا.

وتلقى مساعدة الأطباء الروس، وهو الآن يعالج في أحد مستشفيات لوغانسك الروسية.

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