كفر الشيخ.. استمرار الحملات اليومية للتأكد من ضبط الأسعار في بيلا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من ضبط الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المحلات التجارية والأسواق.

شارك في الحملات عبد الجليل صبري، نائب رئيس المدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة بيلا البيطرية، وعضوية ربيع حافظ، بإدارة بيلا الصحية، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، بمشاركة رؤساء الوحدات القروية ورؤساء المكاتب التموينية بالقري.

وتمكنت الحملات من تحرير العديد من المخالفات المتنوعة، وتنوعت المخالفات بين عدم إعلان تسعيرة، وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.