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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر القيم بـ الحوار الوطني: الزيادة السكانية يجب معاملتها كقضية رأي عام..فيديو

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

أكدت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القيم السكانية، في المحور المجتمعي، بالحوار الوطني، أنه يجب أن نجيب على سؤال من يعمل على ملف السكان في مصر، مشيرا إلى أنه نحتاج لمظلة ضابطة لكل العاملين في ملف السكان في مصر.

وقالت نيفين عبيد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه نحتاج لاستغلال المجالس القومية في مصر ويكون وضعهم الهيكلي متساوي، مؤكدا أنه يجب أن تكون المجالس القومية تابعة لرئاسة الجمهورية.

وتابعت  مقرر لجنة القيم السكانية، في المحور المجتمعي، بالحوار الوطني، أن القضية السكانية يجب معاملتها كقضية رأي عام، مؤكدا أنه نتسائل عن دور الرائدات الريفيات لأن لهم دور كبير في نشر الوعي بين المواطنين في الفئات المختلفة.

 

فجوة بين مواردنا وعدد السكان

وأشارت نيفين عبيد إلى أن  هناك فجوة بين مواردنا وعدد السكان وحملة 2 كفاية شعارها غير موفق .

الحوار الوطني نيفين عبيد رئاسة الجمهورية مصر القضية السكانية

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