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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محرز يقود مانشستر سيتي لـ ريمونتادا وانتصار مثير على توتنهام بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

قلب مانشستر سيتي تأخره أمام توتنهام بهدفين لانتصار مثير بأربعة أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد والمؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

السويدي ديجان كولوسيفسكي افتتح التسجيل لـ توتنهام بهدف أول في الدقيقة 44.

وسجل البرازيلي إيمرسون ثاني أهداف توتنهام في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول معززًا تقدم فريقه .

وفي الشوط الثاني، حقق مانشستر سيتي ريمونتادا مثيرة بتسجيل خوليان ألفاريز الهدف الأول في الدقيقة 51.

وأحرز النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 53، فيما سجل الجزائري رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وأكد محرز انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 90 مانحًا مانشستر سيتي نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 42 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز الخامس،

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