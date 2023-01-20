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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا منصور تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها فى دبى، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر إنستجرام.

وظهرت رانيا منصور بإطلالة جذابة وأنثوية حيث ارتدت توب مكشوف البطن يظهر أنوثتها ونسقت معه جاكت جلد اسود مع بنطال ليجن، أكملت اللوك بحذاء ونظارة شمسية، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق.

وتنتظر الفنانة رانيا منصور عرض فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.


وكان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، وبطولة هانى رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.


كما شاركت رانيا منصور العام الماضى في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس، حجاج عبد العظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتاليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

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IMG_٢٠٢٣٠١١٩_٠٨٣٤٢١
الفنانة رانيا منصور تستعرض انوثتها إطلالة جذابة اعمال رانيا منصور توب مكشوف

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