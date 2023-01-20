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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: الزمالك عليه الفوز أمام الأهلي..والأحمر سيعاني في غياب عبد المنعم

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق ومحلل قناة etc، أن منذ بداية عام 2023 الزمالك لم يفز بأي لقاء حتى الآن، ومواجهة يوم السبت 21 يناير ستكون صعبة أمام الأهلي.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بيراميدز يحقق أيضًا مكاسب جيدة، ومع وجود باتشيكو استعاد الفريق مستواه، والزمالك بدأ يتراجع في المراكز بجدول الدوري، ولقاء الأهلي سيعيد الزمالك إلى الحالة الطبيعية حال الفوز بالنقاط الثلاث".

وأضاف: "في الموسم الماضي، الزمالك كان قبل لقاء الأهلي (2-2) يعيش حالة فنية سيئة، وبعد اللقاء تغير الأداء تمامًا، حتى نهاية الموسم".

وواصل: "الزمالك عليه آلا يخسر المباراة، في حالة عدم الفوز يخرج بنقطة على أقل تقدير، وأن تظل المنافسة مستمرة بين الفرق الأربعة الأولى".

وتابع عبدالملك: "فيريرا سيفاضل بين عبدالشافي وفتوح للعب في الجبهة اليسرى حتى آخر وقت، سيد نيمار من أفضل الحلول في تشكيلة الزمالك، وتألق في الموسم الماضي خلال المباريات التي شارك فيها أمام الأهلي، كيف لا يتم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي ؟!".

وأردف: "أعتقد أن الافضل الدفع بمصطفى الزناري بجوار حسام عبدالمجيد، ويجلس عبدالغني بديلا، واتمنى مشاركة عبدالشافي حال عدم جاهزية فتوح، وفي وسط الملعب امام ودونجا، والهجوم الجزيري ويوسف اسامة نبيه مع زيزو".

وزاد: "إمام عاشور عندما يكون في حالة جيدة يكون هناك شكل مميز للزمالك داخل الملعب، لانه يربط بين خطوط الفريق، ومنذ 4 مباريات وهو بعيد عن مستواه لأنه يصعب الأمور على نفسه، ولست راضيا عن مستوى عمرو السيسي في المباريات الماضية، لكن لا أفضل اعارته لأي نادٍ، ولأنه بديل جيد، عمرو السيسي يتأخر كثيرا في قراراته وهو يرتكب أخطاء عندما يتعرض للضغط عليه".

وأكمل: "محمد عبدالغني لاعب في الوسط ولكن ليس مكانه، النتائج خدمت الزمالك فقط في الموسم الماضي، لكنه من الصعب أن يكمل في هذا المركز".

وأشار عبدالملك، إلى أن الزمالك لو لعب بـ3 لاعبين في خط الدفاع ستقلل المشاكل الدفاعية، وفيريرا يعتمد على سيف الجزيري في اللعب على دفاع الأهلي، خصوصا في غياب عبدالمنعم ومتولي، مؤكدًا أن وجود خالد عبدالفتاح وربيعة وهاني ومعلول ستخلق مشكلة في خط الدفاع بالنسبة للأهلي.

وتابع: "محمد هاني سيفرق هجوميا مع الأهلي، خصوصا حال غياب فتوح، والأفضل أن يبدأ أيمن أشرف في خط دفاع الأهلي وهو لاعب ليس صغير ويمتلك خبرات كبيرة وبالتأكيد يتدرب بمنتهى القوة".

وأتم: "الجبهة الشمال هي الأخطر في الأهلي مع وجود معلول وعبدالقادر، لكن الزمالك لو لعب بـ3 في الدفاع سيغلق هذه الجبهة، أيضا حال مشاركة زيزو ونيمار سيتم إغلاق هذه الجبهة تمامًا، والأهلي دائما لا يشارك برأس حربة متحرك، فهو يعتمد على مهاجم داخل الصندوق".

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