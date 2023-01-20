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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي: من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه أصبح من الأصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن ميشيل قوله للصحفيين خلال رحلة إلى كييف "كل المباحثات بشأن العقوبات على روسيا أصبحت أصعب بكثير من المباحثات السابقة."

في الوقت نفسه، أضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الصعوبات، سيواصل النظر في حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، عزم الاتحاد الأوروبي تقديم الحزمة العاشرة من العقوبات ضد موسكو.

من جانبه، أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الدوما "مجلس النواب" الروسي، مشروع قانون بفسخ الاتفاقات الدولية المبرمة مع مجلس أوروبا.

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انتصار حتمي

من جانبه قال بوتين، الأربعاء، إنه "لا شكوك" لديه بشأن الانتصار في أوكرانيا، وسط تصاعد المواجهات التي بدأت في فبراير الماضي.

وقال بوتين لعمال في مصنع في سانت بطرسبورج، ثاني أكبر المدن الروسية، إن "النصر حتمي، لا شك لدي في ذلك"، مشددًا على أن "وحدة وتضامن الشعب الروسي، وشجاعة وبطولة مقاتلينا، وبالطبع عمل القطاع الصناعي العسكري" ستضمن النصر.

بيان عاجل من روسيا بعد قرار البربمان الأوروبي محاكمتها

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وأثنى بوتين على صناعة الدفاع الروسية، وذلك في كلمته في المنشأة التابعة لمصنع الصواريخ الروسي "ألماز-أنتي"، وقال: "لدينا شيء نعتمد عليه، ولا يسعنا إلا أن يلهمنا بأن يكون النصر حليفنا".

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