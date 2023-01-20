من غير لحمة.. طريقة عمل جلاش بالجبن

جلاش بالجبن من الأكلات الخفيفة و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل كطبق جانبي أو سناكس لذيذ.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جلاش بالجبن في البيت.



مقادير جلاش بالجبن



لفة جلاش

كوب سمنة

(الحشوة)

جبنة شيدر مبشورة

جبنة موتزاريلا

زيتون أسود شرائح

طماطم مفرومة



طريقة تحضير جلاش بالجبن



نضع طبقة من الجلاش وندهنه بالسمنة أو الزبدة ثم نضع الحشوة ونطبق الجلاش على شكل مربع أو مستطيل ثم نضعه في طاسة على النار بها زبدة ونتركه حتى ينضج ويأخذ لون من الجانبين ويقدم بالهنا والشفا

(لعمل الحشوة)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً