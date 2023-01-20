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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ذكرى ميلاد الصوت الباكي.. قصة حياة الشيخ المنشاوي.. والحاقد الذي حاول قتله بالسم

الشيخ المنشاوي
الشيخ المنشاوي

في مثل هذا اليوم ، ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي في 20 يناير 1920م، وهو أحد أعلام التلاوة في العالم الإسلامي ، والذي لقب بـ "مقرئ الجمهورية" أو "الصوت الباكي" كما يطلقون عليه لما يحمله صوته من نبرة حزينة.

مولد المنشاوي

 

ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي، في 20 يناير 1920م، بقرية المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج، وأتم حفظ القرآن الكريم في الثامنة من عمره، واعتمد  في إذاعة القرآن الكريم في عام 1953، ليبدأ رحلة تسجيل القرآن الكريم للإذاعة المصرية، وسافر بعد ذلك إلى العديد من الدول، بدعوات من رؤساء تلك الدول، كماحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية من سوريا، وغيرها من الأوسمة والهدايا التى منحها له ملوك وزعماء الدول حول العالم.

التحق بكٌتاب القرية فى الرابعة وأتم حفظ القرآن في الثامنة اصطحبه عمه الشيخ أحمد السيد إلى القاهرة ليدرس علوم القرآن وذاع صيته لعذوبة صوته وجماله وانفعاله العميق بالمعانى والألفاظ القرآنية حتى لقب بالصوت الباكى.

التحاق المنشاوي بالإذاعة

 

أرسل إليه المسئولون بالإذاعة ليتقدم للاختبار حتى يصبح قارئا معتمدا بها فرفض فما كان من مدير الإذاعة إلا أن أمر بأن تنتقل الإذاعة إلى حيث يقرأ الشيخ محمد صديق المنشاوي في إسنا وتم إرسال موافقة الإذاعة على اعتماده فرفض إلا أنه قبل بعد وساطة وإلحاح فتولى القراءة فى مسجد الزمالك.

محاولة قتله بالسم

 

تعرض الشيخ محمد صديق المنشاوي للعديد من المواقف خلال رحلاته وجولاته أبرزها محاولة أحد الأشخاص قتله خلال استغلال دعوته إلى العشاء بعد إحدى سهراته والتي كان يتلوا فيها القرأن، وكان أوصى ذلك الشخص الطباخ بأن يضع له السم في الطعام ولكن الطباخ أخبر الشيخ وطلب منه ألا يفشي سره ونجى الله الشيخ من تلك المحاولة.

ووفقا للموقع الرسمي للشيخ محمد صديق المنشاوي، كان الشيخ مدعوًا في إحدى السهرات عام 1963، وبعد الانتهاء من السهرة، دعاه صاحب المنزل لتناول الطعام مع أهل بيته على سبيل البركة إلا أن «المنشاوي» رفض فأرسل إليه بعضًا من أهله يلحون عليه فوافق وقبل أن يبدأ في تناول ما قدم إليه من طعام أقترب منه الطباخ وهو يرتجف من شدة الخوف وهمس في إذنه قائلًا: «يا شيخ محمد سأطلعك على أمر خطير وأرجوا ألا تفضح أمري فينقطع عيشي في هذا البيت.

سأله الشيخ المنشاوي عما به فقال: أوصاني أحد الأشخاص بأن أضع لك السم في طعامك فوضعته في طبق سيقدم إليك بعد قليل فلا تقترب من هذا الطبق أو تأكل منه، واستيقظ ضميري وجئت لأحذرك، لأني لا أستطيع عدم تقديمه إليك، فأصحاب السهرة أوصوني بتقديمه إليك خصيصًا تكريمًا لك، وهم لا يعلمون ما فيه ولكن فلان أعطاني مبلغاً من المال لأدس لك السم في هذا الطبق دون علم أصحاب السهرة ففعلت فأرجوا ألا تبوح بذلك فينفضح أمري.

ولما تم وضع الطبق المنقوع في السم عرفه الشيخ كما وصفه له الطباخ وادعى الشيخ ببعض الإعياء أمام أصحاب الدعوة ولكنهم أقسموا عليه فأخذ كسرة خبز كانت أمامه قائلًا: «هذا يبر يمينكم ثم تركهم وانصرف».

وفاة الشيخ المنشاوي


فى 1966 أصيب بدوالى المرىء إلا أنه كان يصر على التلاوة وبصوت جهوري ولما اشتد عليه المرض نقل إلى مستشفى المعادي ولما علم الرئيس عبد الناصر بشدة مرضه أمر بسفره إلى لندن للعلاج على نفقة الدولة إلا أن المنية وافته قبل السفر وتوفي في 20 يونيو عام 1969 .

 

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