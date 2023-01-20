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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البروفات الأخيرة لأول حفل جماهيري في المتحف الكبير بمشاركة نادر عباسي

نادر عباسي وفاطمة
نادر عباسي وفاطمة سعيد

انتهى الموسيقار نادر عباسي من البروفات الأخيرة لأول حفل جماهيري بالمتحف المصري الكبير الذى من المفترض إقامته مساء اليوم الجمعة.


ونشر نادر عباسي صور من البروفات الأخيرة للحفل بمشاركة المطربة فاطمة سعيد وعلق عليها قائلا: من البروفة الأخيرة لأول حفل جماهيري من سلسلة حفلات وفاعليات ثقافية قادمة قبل الافتتاح الرسمي.

وتابع: فاطمة سعيد ونادر عباسي أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني كل الشرف والسعادة للتعاون مع الشركة المنظمة RMC.

 

نادر عباسي يعيد توزيع أغاني عبد الوهاب 

قال المايسترو نادر عباسي، إن إعادة توزيع أغاني الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بشكل سيمفوني تم بتكليف من أحفاد عبد الوهاب، لافتًا إلى أن جانبا كبيرا من الحفل كان للأغاني غير المشهورة لعبقري الموسيقى محمد عبد الوهاب.

وأضاف عباسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب كان حلمه تأسيس أوركسترا كبيرة، مشيرًا إلى أنه قام باختيار 15 أغنية وقطعة موسيقية من تراث عبد الوهاب لعرضها بالحفل، متابعًا: سنعيد إحياء دويتو "يادي النعيم" النادر لمحمد عبد الوهاب وليلى مراد. 

 

وتابع المايسترو نادر عباسي، أنه خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمسرح جامعة القاهرة لم يخلو كرسي واحد في القاعة التي تتسع لـ3 آلاف طالب، وكان رد الفعل على الحفل مبهرًا، مختتما سنقوم بتنظيم حفلات شهرية بالجامعات المصرية، وسنقيم حفلًا بجانب تمثال رمسيس في المتحف المصري الكبير.

الموسيقار نادر عباسي فاطمة سعيد المطربة فاطمة سعيد اوركسترا الاتحاد الفيلهارمون المتحف المصري

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