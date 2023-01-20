لمدة 24 ساعة.. قطع  المياه عن بعض المناطق بحلوان اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب فى القاهرة، عن قطع المياه عن مناطق ( منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة ) بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو، مساء اليوم.

وحددت شركة مياه الشرب في القاهرة في بيان لها عدد ساعات قطع المياه بحلوان وذلك ابتداءا من الساعة الـ11 مساء اليوم الجمعة الموافق 20-1-2023، ولمدة 24 ساعة.







وارجعت شركة مياه الشرب فى القاهرة سبب الانقطاع نظراً لقيام جهاز مدينة 15 مايو باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسى و محابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكى.





125 الخط الساخن للمياه



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.



