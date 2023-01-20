عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 24 ساعة.. قطع  المياه عن بعض المناطق بحلوان اليوم

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب فى القاهرة، عن قطع  المياه عن مناطق ( منشية السلام – والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة ) بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة  بمدينة 15 مايو، مساء اليوم.

وحددت شركة مياه الشرب في القاهرة في بيان لها عدد ساعات قطع المياه بحلوان  وذلك ابتداءا من  الساعة الـ11 مساء اليوم الجمعة الموافق 20-1-2023، ولمدة 24 ساعة.
 

txt

وزير الإسكان: التعامل مع تحديات التطوير العقاري لتوفير العديد من فرص العمل

txt

العبور الجديدة: صيانة المسطحات الخضراء بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"



وارجعت شركة مياه الشرب فى القاهرة سبب الانقطاع نظراً لقيام جهاز مدينة  15 مايو باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسى و محابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكى.

 

125 الخط الساخن للمياه 
 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

 

المياة قطع المياة حلوان 15 مايو مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

بعد تعرضها لوعكة صحية | خالد الغندور يدعو لـ شقيقة نجم الأهلي السابق

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

ترشيحاتنا

4 معلقين.. موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والقنوات الناقلة

روسيا تعلن السيطرة على بلدة استراتيجية جديدة في أوكرانيا

مليون دولار.. غرامة على ترامب بسبب هيلاري كلينتون

بسبب ضربة جزاء.. شقيقان يمزقان جسد زميلهما خلال مباراة كرة قدم بالقليوبية

ارتفاع التضخم السنوي في المغرب

تصل لـ 45 يومًا.. الإجازات السنوية 2023 لـ موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة.. مي سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

علامة غير متوقعة تكشف الإصابة بـ سرطان الأمعاء| انتبه

مليارديرات وثروات.. 5 أبراج تصبح من الأثرياء| هل أنت منهم؟

من غير لحمة.. طريقة عمل جلاش بالجبن

فيديو

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد.. فيديو جراف

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ