العبور الجديدة: صيانة المسطحات الخضراء بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"

وجه المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينه العبور الجديدة، بضرورة رفع كفاءة المسطحات الخضراء وكذلك تكثيف أعمال الصيانة والنظافة لتلك المسطحات.

لفت إلى أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بعمارات النزهة بإجمالى ٤٢ عمارة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان.





صيانة المسطحات الخضراء

وأشار المهندس أحمد على، إلى أنه في إطار الدور التنموى الذى ينشده جهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير الخدمات الحيوية بالمدينة، تم التوجيه بضرورة الانتهاء من الخدمات الجارى تنفيذها بالحى الـ١٤ بالمدينة، موضحاً أنه جارٍ دفع العمل بالمركز الطبى ومبنى للإسعاف بمنطقة الـ٨٠٦ عمارات بالحى الـ١٤ بمساحة ٥٧٨٠ مترا بتكلفة ١٢ مليونا و٣٠٠ ألف جنيه وذلك لخدمة قاطنى الحى ودعم المنظومة الصحية.





وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة، أن المركز الطبي يتكون من دور أرضى ودورين ويضم ( عيادات - صيدلية - وسكن أطباء وتمريض - وغرفة أشعة - ومعمل تحاليل )، ويتكون مبنى الإسعاف من دور أرضى فقط، وجارٍ التنفيذ بنسبة إنجاز 80%، وذلك ضمن ٤ مراكز طبية بالحى الـ١٤، وسيتم الانتهاء منها قريباً.



مركز عيادات

حى الكرامة

وأشار رئيس جهاز العبور الجديدة، إلى استمرار الأعمال الجارية بمخبز بحى الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، يتكون من دور أرضى على مساحة ٦٠٠م بتكلفة مليونين و١٥٠ ألف جنيه وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 65%، مضيفاُ أنه تم التنبيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمقر الدائم للسجل المدنى على مساحة ٨٠٠ متر بحى الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وذلك لتسليمه لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لتوفير مختلف الخدمات التى يقدمها السجل المدنى للمواطنين.





