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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رابعهم الشيطان.. فران ومكوجي وعامل نظافة يعتدون على صبي بـ6 أكتوبر.. تفاصيل

ارشيفيه
ارشيفيه

احال المحامي العام لنيابة أكتوبر الكلية ثلاثة متهمين مكوجي وفران وعامل نظافة الي محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض طفل صغير لم يتجاوز 13 عاما. 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمون خطفوا بالتحايل والاكراه الطفل إذ اتفقوا فيما بينهم علي مخطط اجرامي للنيل من المجني عليه اشباعاً لرغباتهم الأثمة، بدأ باستدراج ثالثهم للطفل المجني علية - مستغلاً حداثة سنه وقلة خبرته بأن أوهمه بإيصاله إلى وجهته، فرافقه مستقلين دراجته النارية، إلي حيث ينتظر الأول والثاني، وما أن وصلا حتي اشهر الأول سلاحاً ابيضاً - محل التهمة الثالثة - بوجه المجني علية واقتاده رفقة المتهم الثاني إلى داخل عقار خواء، حيث سيطرا على مسرح الأحداث مهددين إياه بما احرزاه من سلاح ابيض متعدين عليه بالضرب ليحبطا مقاومته ويرتكبوا جريمتهم - محل الاتهام التالي فأبعدوه بذلك عمن يذود عنه:

واقترنت الجناية بأخرى وهي أنهم وفي ذات الزمان والمكان آنفي البيان هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة؛ إذ بعدما تمكنوا من إقصائه عمن يذود عنه، وسلمه ثالثهما للأول والثاني ليحكما قبضتهما عليه استكمالا لما سبق واتفقوا علية من مخطط، مستغلين ضعف جسده، وانعدام كنت في منا ومنهم فحسرا عنه بنطاله، كاشفين بذلك عن عورته، وتبادل الأول والثاني  فأخلوا بذلك إخلالاً جسيمًا بحيائه

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