الدقيق بـ15 والأرز بـ14 جنيها.. الغرف التجارية بكفر الشيخ: كافة السلع متوفرة

معارض اهلا رمضان بـ كفر الشيخ.. قال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إنه تم إقامة العديد من المعارض والشوادرفي جميع أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن هناك توافر لكافة أنواع السلع بأسعار مخفضة.





وأضاف “عبد الغفار” خلال حواره المُذاع عبر فضائية “تن”، أن السكر الأبيض بـ 14.5 جنيهًا والدقيق بـ 15 جنيهًا والأرز بـ 14 جنيه والأرز العريض بـ 15 جنيه، بجانب وجود جميع أنواع الجبن والمخللات والبيض واللحوم والأسماك والمجمدات.





وأكد أن التخفيضات على السلع يتراوح ما بين الـ 25% والـ 30% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطن.



