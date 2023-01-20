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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدقيق بـ15 والأرز بـ14 جنيها.. الغرف التجارية بكفر الشيخ: كافة السلع متوفرة

السلع التموينية|
السلع التموينية| أرشيفية

معارض اهلا رمضان بـ كفر الشيخ.. قال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إنه تم إقامة العديد من المعارض والشوادرفي جميع أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن هناك توافر لكافة أنواع السلع بأسعار مخفضة.
 

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وأضاف “عبد الغفار” خلال حواره المُذاع عبر فضائية “تن”، أن السكر الأبيض بـ 14.5 جنيهًا والدقيق بـ 15 جنيهًا والأرز بـ 14 جنيه والأرز العريض بـ 15 جنيه، بجانب وجود جميع أنواع الجبن والمخللات والبيض واللحوم والأسماك والمجمدات.

 

وأكد أن التخفيضات على السلع يتراوح ما بين الـ 25% والـ 30% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطن.

 

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