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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعبر عقبة سبورتنج بدوري الكرة الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني شريف الشمرلي، على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-1، في ثان لقاءات الفريقين بالدور الترتيبي من الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وسيطر الفارس الأبيض على اللقاء الذي أقيم على صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر منذ بدايته قبل أن يستفيق الفريق السكندري ويحصد الشوط الثالث ولكن خبرة زملاء رضا هيكل قادتهم لحصد الشوط الرابع ونقاط المباراة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-19، 25-22، 22-25، 25-16".

ومن المقرر، أن يلعب أبناء القلعة البيضاء في الجولة المقبلة المقرر إقامتها مساء بعد غد الأحد مع نادي طلائع الجيش، فيما يواجه سبورتنج فريق بتروجت.

ويقام نظام هذا الدور بنظام دوري من دور واحد على أن يتم ترتيب الفرق بعدها من الأول وحتى الثامن.

جدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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