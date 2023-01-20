الكشكي : الحوار الوطني فلسفة تقود الدولة المصرية إلى المستقبل .. فيديو

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن شعار "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية" شعار أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل 2022 في حفل إفطار الأسرة المصرية، حين أطلق مبادرة الحوار الوطني.

وأضاف خلال استضافته على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرسالة من هذا الشعار تستشرف المستقبل، فحينما نتحدث عن الحوار الوطني فالحديث هنا عن مبادرة تضم حوارا واختلافا، ولكن هذ لا يعني أن هناك طرف خارج معادلة الوطن.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يعني أن الجميع مدعو للمشاركة في بناء الوطن، فالحوار فلسفة جديدة تقود الدولة المصرية نحو المستقبل.

