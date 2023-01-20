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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تيسير مطر : مجلس أمناء الحوار الوطني يبذل مجهودا ضخما لصالح المصريين

تيسير مطر
تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إنه منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، بدأ بالفعل حوار وطني من خلال التفاعل بين الأحزاب والقوى الوطنية والمواطنين.

وأضاف  خلال مداخلة عبر الهاتف على قناة "إكسترا نيوز"،  أن هناك عددا كبيرا من القضايا تم تجميعها من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني عبر مجهود كبير بذلوه على مدار ما يقرب من عام، وصل عددها إلى 100 ألف مقترح.

وأشار إلى أن المجهود المبذول من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل تجميع هذا الكم الكبير من القضايا والمقترحات المنتظر مناقشتها في الحوار الوطني، مجهود ضخم ويستحق الثناء، خاصة أن الجميع يسعى إلى خروج هذ الحوار بمخرجات ونتائج لصالح المواطن المصري.

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