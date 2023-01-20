هدف وإنذار.. تفاصيل شوط أول مثير بين سيراميكا كليوباترا وسموحة في الدوري

تقدم فريق سموحة على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف سجله محمد عصام في الدقيقة 38 من المباراة المقامة حاليا فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

بدأ اللقاء بنجاح عامر عامر حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا فى التصدى لـ كرة ماكرة أرسلها حسام حسن مهاجم فريق سموحة لينقذ مرماه من فرصة خطيرة فى الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

أهداف ضائعة

وجرت محاولات هجومية من جانب جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا ونجح عمر صلاح حارس مرمى فريق سموحة فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى أرسلها ميدو جابر وكادت تشكل خطورة بعد تدخل أحمد ياسر ريان وتسديد الكرة برأسه في الدقيقة الخامسة وأنقذ مرماه من فرصة هدف محقق.

ونجح أحمد عبدالعزيز مدافع سموحة فى منع فرصة هدف محقق في الدقيقة الثامنة بعدما أبعد الكرة من أمام مهاجمي سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء.

وسدد ميدو جابر نجم فريق سيراميكا كليوباترا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة تمر إلى خارج الملعب.

وراوغ محمد ابراهيم نجم فريق سيراميكا كليوباترا فى الدقيقة العاشرة مدافع سموحة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة لتعلو عارضة عمر صلاح حارس مرمى فريق سموحة.

وسدد فى الدقيقة 14 حسام حسن مهاجم فريق سموحة كرة قوية تصطدم بجسم مدافع سيراميكا كليوباترا لـ تصل سهلة إلى حارس المرمى عامر عامر .

واضطر حكم المباراة الدولي أحمد الغندور إلى إيقاف اللعب لحين خضوع محمد عصام لاعب فريق سموحة إلى العلاج بعد سقوطه على الأرض.

ونجحت دفاعات فريق سيراميكا كليوباترا فى إبعاد إحدى الكرات فى الدقيقة 17 من داخل منطقة الجزاء أرسلها حسام حسن مهاجم فريق سموحة.

ومرر محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا كرة عرضية أبعدها مدافعي سموحة إلى رمية تماس فى الدقيقة 23.

هدف وإنذار

وسدد محمد سعيد مكرونة لاعب سموحة فى الدقيقة 33 كرة عرضية بعدما تلقاها من حسام حسن لتمر أمام عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا .

وفى الدقيقة 38 أحرز محمد عصام هدف فريق سموحة فى شباك سيراميكا كليوباترا الهدف الأول برأسية قوية تعلو عامر عامر حارس المرمى لتسكن الشباك.

ومنح أحمد الغندور حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب محمد سعيد مكرونة عقب ارتكابه خطأ ضد لاعب سيراميكا كليوباترا.