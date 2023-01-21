عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقرير: أجهزة أندرويد تفقد 90% من قيمتها عند البيع وآيفون "تمنه فيه"

آبل في مواجهة أندرويد
آبل في مواجهة أندرويد

 

أصبح الكثيرين من مشتري الهواتف المحمولة يفضلون علامات تجارية مثل سامسونج بدلا من شراء هاتف  آيفون  من  آبل  خاصة بعد أن أصبح أغلى من كل الأجهزة المنافسة، ولكن بالرغم من قائمة التسعير التي قد يراها البعض مبالغ فيها، يظل هاتف آيفون غير قابل للمقارنة وفقا لتقرير صادر عن شركة متخصصة في أسعار الهواتف المستعملة وإحصائياتها.

وفقا لتقرير appleinsider  إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون تبديل هواتفهم كل فترة قصيرة ولن تستخدم هاتفك الذكي حتى نهاية عمره الافتراضي وتفضل بيعه، عليك بشراء جهاز آيفون وليس سامسونج أو أي ماركة أخرى، عندما يتعلق الأمر بقيمة الاستبدال ، تظل أجهزة iPhone من  Apple  لا مثيل لها بين كل الأجهزة الأخرى، أظهر تقرير حديث من SellSell شركة متخصصة في إعادة بيع الأجهزة القديمة أن قيمة أجهزة iPhone من Apple تميل إلى أن تظل محتفظة بمكانتها بشكل أفضل بمرور الوقت بالمقارنة مع  نظيراتها التي تعمل بنظام Android. 

آبل في مواجهة أندرويد

على سبيل المثال ، فقد هاتف من طراز iPhone 13 Pro Max ، الذي كان أفضل هاتف ذكي لشركة آبل Apple بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022 ، أقل من نصف قيمته (44.6٪) على الرغم من أنه عمره عام ونصف تقريبًا، وبالمقارنة ، انخفضت قيمة أحدث جهاز iPhone 14 Pro Max بنحو 27٪ فقط منذ إطلاقه وحتى الآن، وهي أرقام خاصة بإصدار آيفون سعة 128 جيجابايت روم. في المتوسط ، تفقد أجهزة iPhone من آبل حوالي 69٪ من قيمتها بمرور الوقت.

على الجانب الآخر، تفقد هواتف سامسونج Samsung الذكية عمومًا حوالي 90٪ من قيمتها في جميع الطرازات والأجيال ولذلك إذا قررت أن تبيع جهازك المستعمل سيكون بمبلغ زهيد جدا، والسبب يعود إلى حقيقة أن الشركة الكورية تقدم عددًا من الأجهزة ذات المستوى الأساسي والمتوسط التي يصعب إعادة بيعها ويتم استهلاكها ونفاد عمرها الافتراضي بسرعة أكبر من آيفون. 

لو بتعاني من الأرق.. ميزة في آيفون هتساعدك تنام أسرع

أسهل طرق لمشاركة موقعك الحالي على هواتف آيفون

فقد iPhone المستعمل 68.8٪ من قيمته خلال العام الماضي - مقارنة بـ 84.2٪ بالنسبة لسامسونج ، و 89.5٪ لهواتف جوجل بيكسل. 

عندما يتعلق الأمر بإعادة البيع مرة أخرى والمقايضة ، تظل أجهزة iPhone من Apple في الصدارة من حيث القيمة السوقية، اي "تمنها فيها"، ولا مثيل لها. حتى مع التقدم التكنولوجي وإطلاق الطرز الجديدة ، فإن قيمة أجهزة آبل القديمة تظل ثابتة ومتماسكة نسبيا بمرور الوقت.

أندرويد آيفون آبل Apple iPhone سامسونج Android iphone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max جوجل جوجل بيكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

رئيس سموحة يهاجم الهاني سليمان بعد الهزيمة من الأهلي: "كان بيهزر"

موضوعات متعلقة

مواصفات وسعر هاتف فيفو Y02s.. صور

كاميرا 108 ميجابيكسل.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالاكسي 5G A73.. صور

بسبب برنامج ChatGPT و مايكروسوفت .. شركة جوجل تقيل 12000 موظف

شاومي تستعد لإطلاق هاتفها من الفئة الاقتصادية الموفرة Redmi A2

بكاميرا Lecia.. شاومي 13 قريبا في الأسواق العالمية بإمكانيات تنافس سامسونج

إيلون ماسك يعرض "عفش و إكسسوارات" مكاتب مقر تويتر للبيع بالمزاد.. صور

إيلون ماسك يستخدم حيلة ذكية لتحميل المستخدم رسوم متجر Google play

بسبب تصنيع الروبوتات.. مايكروسوفت تتخلص من 10 آلاف موظف

ترشيحاتنا

أزمة اقتصادية عالمية.. الدول الكبرى تغرق في الديون.. أمريكا تتخطى الـ31.4 تريليون دولار.. فرنسا تتجاوز 3 تريليونات يورو.. إيطاليا 2.77 تريليون يورو.. إسبانيا 1.62 تريليون دولار

آيات حرص عليها سيدنا النبي في وقت الفجر .. يغفلها الكثيرون

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بعد قيود بايدن .. تراجع عدد المعتقلين على الحدود الأمريكية مع المكسيك

طارق العشري يخرج عن صمته: أنا أول من حولت تاريخ كرة القدم في مصر

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

بإطلالة جذابة.. جيسي عبدو تشارك متابعيها صورة على انستجرام

من جثث الأقارب.. شاهد ظهور عفريت بجانب كلب أسترالي

ياسمين صبري تعود لإرتداء خاتم الزواج من جديد بسعر 6 ملايين جنيه

فيديو

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ