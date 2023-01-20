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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن وألمانيا تبحثان عددا من القضايا وسبل التعاون بينهما

ايمن الصفدي
ايمن الصفدي

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني  أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم، محادثات هاتفية أكدا خلالها قوة علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين والاستمرار في تطوير التعاون وتعزيز التنسيق.


وبحث الصفدي وبيربوك التعاون القائم بين الأردن وألمانيا في المجالات الاقتصادية والتنموية والدفاعية وآفاق توسعة هذا التعاون.


وثمن الوزير الأردني  الدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة لمساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية والاقتصادية والديمغرافية والأمنية.


وبحث الوزيران العديد من القضايا الإقليمية والدولية تقدمتها القضية الفلسطينية، وشملت الأزمة السورية والأزمة الأوكرانية. 


وثمن الصفدي مواقف ألمانيا الداعمة لحل الدولتين ولاحترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.


واتفق الوزيران على استمرار التنسيق ثنائياً وعبر مجموعة ميونخ في جهودهما إعادة إطلاق العملية السلمية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. 

كما اتفقا على اللقاء الشهر المقبل في ميونخ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن استكمالاً لمحادثاتهما وفي سياق عملية التشاور والتنسيق المتواصلة بينهما.

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