إجراء صارم.. الموسيقيين تحذر ويجز من ممارسة العمل داخل مصر دون تصريح

انتقد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، مؤدي الراب ويجز لعدم حضوره إلى نقابة الموسيقيين للتوقيع على الأوراق المطلوبة منه مثل زملائه في المجال.

وقال الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ويجز حتى الآن لا يتبع النقابة وليس عضوا بها ولا نستطيع استدعاءه، ولكن إذا أقام حفلا داخل مصر أو طرح أغاني جديدة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وتابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين: “ويجز ليس على قوة النقابة، ولكن في حالة ممارسة عمله داخل مصر سيكون هناك أمر آخر.. نحن نتشرف به ونحترمه وفي انتظار حضوره للنقابة، ولا يوجد أحد فوق القانون”.

