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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الالتفاف على العقوبات.. اعتقال رجلي أعمال روسي وبريطاني في الولايات المتحدة

وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن اعتقال رجلي أعمال روسي وبريطاني بتهمة تسهيل خرق العقوبات على روسيا وتبييض الأموال.

وفي وقت سابق، قالت وزارة العدل الأمريكية، إن واشنطن تعتزم قريبًا البدء في نقل الأصول المصادرة إلى روسيا لصالح أوكرانيا.

وقال أندرو آدامز، رئيس مجموعة العمل المعنية بتحديد ومصادرة الأصول الروسية: "في المستقبل، نهدف أيضًا إلى البدء في نقل الأصول المصادرة لصالح أوكرانيا".

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وأضاف أن القانون الأمريكي لا يسمح بنقل جميع الأصول المصادرة، لكن التحويلات الأولى للأموال من وزارة العدل إلى وزارة الخارجية قد تبدأ "في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأوضح آدامز، أنه “للقيام بذلك، يجب الحصول على أوامر الحجز النهائية لبعض الأصول”.

وزارة العدل الامريكية روسيا واشنطن أوكرانيا مصادرة الأصول الروسية

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