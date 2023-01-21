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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهير رمزي: قلبي ورطني في قرارات كثيرة خاطئة ومش بحب الندم.. فيديو

سهير رمزي
سهير رمزي

قالت النجمة سهير رمزي، إنها خلال فترة من الفترات كانت تختار بقلبها وعقلها ثم بعد ذلك أصبحت تفكر بقلبها فقط، مضيفة: "كنت سايبة نفسي لقلبي فقط ومش عايزة عقلي يشتغل وقلبي ورطني كتير واندفعت وتسرعت كتير وتراجعت بعد كده".

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وأضافت سهير رمزي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها ليست من أنصار الندم، قائلة: "مش بحب الندم واللي جاي هيكون أحسن اكيد وانا بطبيعتي خوافة وبخاف من حاجات كتير".

وردت سهير رمزي، على نصيحتها حال وجود ابنه لها مقبلة على الزواج، قائلة: "لو كان عندي بنت وهي داخلة على جواز هنصحها أوعي تكذبي وعيشي حياتك صح ولو مش كويسة متكمليش، وأهم حاجة تختار حد يتقي الله فيكي ويكون عنده اخلاق ولو هو كده اكيد هتكوني سعيدة والعمر بيجري ومش محتاجين نبرر الحياة الوحشة ونضيع العمر".

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