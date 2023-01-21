تعطل لعبة الديسكفري الصينية في الهواء.. والركاب معلقون رأسًا على عقب

الملاهي هي متنزهات ممتعة حيث يستمتع الناس ويسعون إلى الشعور بالسعادة والإثارة، لكن بالنسبة للبعض، فإن فكرة ركوب قطار الموت أو الديسكفري قد تكون مرعبة، خاصة إذا تحولت صرخة الإثارة والبهجة إلى صرخة ذعر.

في مقطع فيديو مرعب، واجهت مجموعة من زوار مدينة ملاهي في مدينة فويانج بمقاطعة آنهوي في الصين نوعًا مختلفًا من الرعب، حيث توقفت الديسكفري العملاقة في الهواء لمدة 10 دقائق تقريبًا، والركاب معلقون رأسًا على عقب.

سبب تعطل الديسكفري

ووثق مقطع الفيديو، معاناة الرحلة من عطل ميكانيكي وعلقت اللعبة في الهواء.

ونشرت Viral Press مقطع الفيديو الخاص بالحادث ووزعته وكالة أسوشيتد برس.

حاول العمال والموظفون الموجودون في مدينة الملاهي الصينية إصلاح البندول العملاق لكنهم لم ينجحوا.

ولم يتمكنوا من إعادة تشغيل لوحة التحكم، ولكن بعد عدة محاولات، قرر المسئولون إصلاح اللعبة يدويًا عن طريق تسلق الأعمدة أثناء الركوب.

وأوضح مسئولون من الحديقة أن الأرجوحة عانت من المشكلة لأنها تجاوزت حد الوزن بعدد الأشخاص الموجودين عليها.