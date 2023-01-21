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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا عشت كتير على الارض.. علي ربيع ينشر فيديو جديد من فيلم خير وبركة

صدى البلد

شارك الفنان علي ربيع فيديو جديد له عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ومازح علي ربيع جمهوره ومتابعيه بمقطع من فيلمه خير وبركه وعلق قائلا:"انا عشت كتير على الارض شفت حاجات لا يمكن تتخيلها".


https://www.instagram.com/reel/Cnp4rLyBdeb/?igshid=YWJhMjlhZTc=

علي ربيع

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع في فيلم “زومبي”، يجسد بطل الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، وتدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًاضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة عليربيع، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.

من جانب آخر، أشاد الفنان علي ربيع بمسرحية “آنستونا” التى تقوم ببطولتها الفنانة دنيا سمير غانم، ونشر صورةعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق علي ربيع قائلا: “ألف مبروك.. إيه المسرحية الحلوة دي.. إيه اليوم الحلو ده.. آنستونا”.

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