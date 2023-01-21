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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قيود بايدن .. تراجع عدد المعتقلين على الحدود الأمريكية مع المكسيك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انخفض عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم أثناء عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني في يناير وسط تباطؤ موسمي وتنفيذ قيود جديدة فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يأتي هذا الانخفاض بعد شهر شبه قياسي من الاعتقالات، حيث قام مسؤولو حرس الحدود باعتقال أكثر من 221 ألف شخص على الحدود الأمريكية المكسيكية

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوكالة "رويترز" الأسبوع الماضي إن مسؤولي دوريات الحدود الأمريكية اعتقلوا أربعة آلاف مهاجر في المتوسط يوميا في يناير.

وقال أحد المسؤولين إن هذا يمثل تراجعا عن عدد من تم اعتقالهم خلال الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد والذي بلغ نحو 7400 يوميا في المتوسط.

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رقم ضئيل

وبالوتيرة الحالية فقد تكون الاعتقالات الحدودية هي الأدنى منذ فبراير 2021 بعد شهر من تولي بايدن منصبه. لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر لبقية الشهر، ناهيك عما بعده.

وقام بايدن، وهو ديمقراطي ينوي السعي لإعادة انتخابه في عام 2024، في وقت سابق من هذا الشهر بتوسيع القيود المتعلقة بكوفيد-19 التي تسمح للمهاجرين الذين يتم اعتقالهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بإعادتهم بسرعة إلى المكسيك.

وسبق أن تم تطبيق القيود على المكسيكيين وبعض مواطني دول أمريكا الوسطى والفنزويليين وتم تمديدها لتشمل مواطني كوبا وهايتي ونيكاراجوا بعد أن وافقت المكسيك على قبول تلك الجنسيات.

في الوقت نفسه، طرحت إدارة بايدن برنامج دخول إنساني جديدا لنحو 30 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا شهريا إذا كان لديهم رعاة أمريكيون ودخلوا عن طريق الجو.

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