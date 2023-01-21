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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تطرح رغيف خبز بجنيه للمواطنين في هذه الحالة.. تفاصيل

منظومة الخبز- وزارة
منظومة الخبز- وزارة التمزين

تحرص وزارة  التموين والتجارة الداخلية على منع الغش التجاري في وزن عيش الخبز ، وفي هذا الاطار تحرص على وضع منظومة جديدة لحماية المواطنين من غش التجار، وضمان الحصول على جودة عالية من الخبز . 

إجراء من التموين بشأن رغيف الخبز

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تستهدف ضبط الأسواق والقضاء على تذبذب الأسعار بين منطقة وأخرى، وعدم استغلال الظروف الاقتصادية، والوصول للسعر العادل لرغيف الخبز، محذرا المخالفين للتعليمات باتخاذ الإجراءات القانونية، مضيفا: "إحنا مع التاجر الشريف".

 

رغيف الخبز

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لاحظنا ارتفاع في أسعار الخبز السياحي بالإضافة إلى التلاعب في الأوزان، وبالتالي قررنا إنشاء منظومة جديدة موازية لمنظومة الدعم، لافتا إلى أن وزن رغيف الخبز سيكون 90 جراما وبمواصفات عالية سعره يتراوح بين 90 قرش وجنيها واحدا.

تابع رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، طرح كارت الخبز مسبوق الدفع يستهدف تقليل حلقات التداول بين التجار وارتفاع الأسعار بطريقة غير مبررة في المخابز السياحية، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 

إحنا مع التاجر الشريف

 

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، إن طرح كارت الخبز مسبوق الدفع يستهدف تقليل حلقات التداول بين التجار وارتفاع الأسعار بطريقة غير مبررة في المخابز السياحية، لافتا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أكد رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين :  نستهدف ضبط الأسواق للقضاء على تذبذب الأسعار بين منطقة وأخرى، وعدم استغلال الظروف الاقتصادية، والوصول للسعر العادل لرغيف الخبز، محذرا المخالفين للتعليمات باتخاذ إجراءات قانونية، مضيفا: "إحنا مع التاجر الشريف".

ازاي تجيب كارت العيش الجديد وطريقة استخدامه والأسعار

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن تطبيق قرار إنتاج الخبز البلدي للمواطنين عبر كارت مسبق الدفع، وذلك بشكل تدريجي لضمان حصول كل المواطنين على الخبز المدعم بسعر التكلفة حتى من ليست لديه بطاقة تموين.


وصرح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم إتاحة كارت مدفوع من البريد المصري للمواطن خارج منظومة التموين لشراء الرغيف المدعم من المخابز بالسعر الحر.

وأكد أن رغيف العيش البلدي المدعم بـ 5 قروش يصل قطرة 21 سم، ووزنه 90 جم، مؤكدا أن هناك سعيا للحفاظ على الربع مليار رغيف التي تقوم الدولة بإنتاجها يوميا بجودة عالية.
 

التموين توك شو المهندس عبدالمنعم خليل رغيف الخبز اسعار الخبز السياحي

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