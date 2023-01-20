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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بالإشتراك مع إدارة التموين حملة مكبرة بنطاق المركز والمدينة، أسفرت عن ضبط مركز لتعبئة المواد الغذائية بقرية المقاطع يقوم بإعادة تعبئة السكر المدعم وتغليفه داخل أكياس سكر حر بهدف بيعه بالسوق السوداء والتحفظ على ما يزيد عن 2 طن وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

كما قامت مديرية الطب البيطرى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بشن حملة مكثفة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم بنطاق مركز ومدينة قويسنا ، وتم ضبط كميات من أسماك السردين واللحوم المفرومة و المذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر والتحفظ على 5 طن لحوم، كما تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى بنطاق حى غرب شبين الكوم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة.

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وفى مركز قويسنا وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بمتابعة انتظام سير العمل بالمخابز للتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز ، قام رئيس الوحدة المحلية بالمرور الميدانى فجراً علي المخابز لمراقبة تحسين جودة الخبز بقري طه شبرا و أم خنان وتم تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة بالاشتراك مع إدارة تموين قويسنا، كما تم تحرير 5 محاضر مخالفة وزن ومواصفات مخابز بقرية اسطنها، ومحضر آخر بقرية تلوانة بالباجور.

وفى ذات السياق ، شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان حملة تفتيشية مكبرة على المحلات التجارية وبالتنسيق مع إدارات التموين والصحة وإدارة شئون البيئة وقسم الإشغالات ورخص المحلات ، وتم المرور علي محلات بيع السلع الغذائية الأساسية والسوبر ماركت  بنطاق المدينة، وأسفرت عن تحرير عدد 2 محضر عدم استيفاء اشتراطات بيئية، و4 محاضر إشغال طريق و 2 إنذار للسير في إجراءات الترخيص ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدد 4 محاضر لعدم وجود شهادات واشتراطات صحية.

وفى مركز ومدينة منوف ، قام رئيس الوحدة المحلية بشن حملة مكبرة بمدينة منوف بالتعاون مع التموين والصحة والأمن الصناعي والطب البيطري والإشغالات ورخص المحلات للمرور على محلات المواد الغذائية بمنوف، وأسفرت الحملة عن ٦ محاضر صحة و ١١ تموين عدم إعلان أسعار و ٥ أمن صناعي و ٥ بيئة و ٦ إشغالات.

الطب البيطري المنوفية السوق السوداء حملة تفتيشية جهاز حماية المستهلك مديرية الطب البيطري لحوم مذبوحة خارج المجازر

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