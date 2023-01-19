كيفية الحصول على كارت الخبز لغير حاملى بطاقات التموين

تسعى الدولة إلى توفير الدعم إلى المواطن بجميع السبل، فعلى الرغم من وجود مواطنين خارج بطاقات التموين إلا أن وزارة التموين تحرص على توفير الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية.

كيفية الحصول على كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين

يمكن للمواطنين غير حاملي بطاقات التموين شراء الخبز من خلال كارت الخبز مسبوق الدفع، حيث تسعى وزارة التموين إلى توفير الخبز البلدي بتكلفته الفعلية.



طرح كارت الخبز يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة التموين من أجل تخفيف العبء على المواطنين، حيث سيتم طرح الخبز بسعر أقل من الخبز الحر فى الأسواق.

ويستطيع المواطنون الحصول على كارت الخبز من خلال الحصول كارت ذكى مسبوق الدفع لغير المقيدين في منظومة الدعم من البريد.



الهدف من كارت الخبز مسبوق الدفع

تسعى وزارة التموين إلى إتاحة الخبز للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبز السياحي.

وتوفر وزارة التموين الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، وذلك من خلال صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش.



كيفية شحن كارت الخبز

يمكن الحصول على كارت الخبز مسبوق الدفع من خلال البريد، ويقوم المواطن بشحنه بفئات مختلفة من 20 أو 50 جنيها.

ويقوم المواطن بعد الحصول على كارت الخبز من مكاتب البريد وشحنه، بالتوجه إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية.

ويحصل المواطن خارج منظومة بطاقات التموين على الخبز بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار.

موعد طرح كارت الخبز

سيتم طرح كارت شراء الخبز لغير حاملي البطاقات التموين بداية من الأسبوع المقبل من قِبل مكاتب البريد وفقا لتصريحات متلفزة للدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

يذكر أنه يوجد 33 ألف مخبز للعيش البلدي، حيث يباع الرغيف الواحد بـ5 قروش للمواطنين على بطاقات التموين، بينما يكلف الدولة 90 قرشا.