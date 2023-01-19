عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية الحصول على كارت الخبز لغير حاملى بطاقات التموين

كارت الخبز
كارت الخبز

تسعى الدولة إلى توفير الدعم إلى المواطن بجميع السبل، فعلى الرغم من وجود مواطنين خارج بطاقات التموين إلا أن وزارة التموين تحرص على توفير الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية.

كيفية الحصول على كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين

يمكن للمواطنين غير حاملي بطاقات التموين شراء الخبز من خلال كارت الخبز مسبوق الدفع، حيث تسعى  وزارة التموين إلى توفير الخبز البلدي بتكلفته الفعلية.
 

txt

كارت الخبز مسبق الدفع .. 10 معلومات عن سعر رغيف العيش الجديد 2023

txt

لغير حاملي بطاقات التموين.. كل ما تريد معرفته عن منظومة كارت العيش الحر

طرح كارت الخبز يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة التموين من أجل تخفيف العبء على المواطنين، حيث سيتم طرح الخبز بسعر أقل من الخبز الحر فى الأسواق.

ويستطيع المواطنون الحصول على كارت الخبز من خلال  الحصول كارت ذكى مسبوق الدفع لغير المقيدين في منظومة الدعم من البريد.
 

الهدف من كارت الخبز مسبوق الدفع

تسعى وزارة التموين إلى إتاحة  الخبز  للمواطنين غير حاملى البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبز السياحي.

وتوفر وزارة التموين الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، وذلك من خلال صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش.
 

كيفية شحن كارت الخبز

يمكن الحصول على كارت الخبز مسبوق الدفع من خلال البريد، ويقوم المواطن بشحنه بفئات مختلفة من 20 أو 50 جنيها.

ويقوم المواطن بعد الحصول على كارت الخبز من مكاتب البريد وشحنه، بالتوجه إلى المخابز البلدية التى ترغب فى طرح الخبز "الحر" بالتكلفة الفعلية.

ويحصل المواطن خارج منظومة بطاقات التموين على الخبز بالتكلفة الفعلية دون مغالاة فى الأسعار.

موعد طرح كارت الخبز 

سيتم طرح كارت شراء الخبز لغير حاملي البطاقات التموين بداية من الأسبوع المقبل من قِبل مكاتب البريد وفقا لتصريحات متلفزة للدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

txt

كارت شحن بـ50 و100 جنيه.. تفاصيل طرح العيش المدعم خارج التموين

txt

التفاصيل الكاملة لتطبيق منظومة كارت الخبز الحر لغير حاملي البطاقات التموينية

يذكر أنه يوجد 33 ألف مخبز للعيش البلدي، حيث يباع  الرغيف الواحد بـ5 قروش للمواطنين على بطاقات التموين، بينما يكلف الدولة 90 قرشا.

كارت الخبز كارت الخبز الجديد كارت الخبز مسبوق الدفع بطاقات التموين كارت خبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

ما تشتروهاش.. فاطمة أبو حاتي تحذر من نوع جبنة شهير يباع بالأسواق

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

الجريدة الرسمية تعدل خطأ بشأن إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.. تعرف عليه

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

بعد محضر غش|طالبة بهندسة حلوان تنهي حياتها بإلقاء نفسها من مبنى المدينة

موضوعات متعلقة

كارت الخبز| البريد يكشف طريقتين للاستفادة من المنظومة الجديدة.. فيديو

كارت الخبز لغير حاملي بطاقات التموين .. أسعاره وكيفية الحصول عليه

ترشيحاتنا

"إكسترا نيوز": أسعار الذهب ترتفع عالميا وتصل لـ 1912 دولارا للوقية.. فيديو

متسيبش السعر ده من إيدك.. تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيه

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

رئيس الهيئة القومية الأنفاق يتفقد أعمال مشروع الخط الرابع للمترو|صور

سعر أول سيارة BMW تخرج من مصنع الشركة في مصر| صور

اتحاد الكرة العراقي يؤكد إقامة مباراة النهائي في بطولة «خليجي 25»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجمتها ياسمين عز.. لن تتخيل سعر بيجامة بطلة مسلسل طائر الرفراف 

عرض حياته للخطر.. رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب

متحرمش نفسك.. أسرع ريجيم للتخلص من دهون البطن العنيدة للأبد

طعام خارق من رفوف مطبخك يذيب الجلطات بشكل طبيعي

فيديو

شهداء لقمة العيش.. تفاصيل انقلاب أتوبيس عمال مصنع الضفائر الكهربائية|تغطية خاصة

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

اشتغلت راقصة.. بطلة مسلسل "سابع جار" تركت التمثيل لهذا السبب

بـ 2 روبل.. روسيا تضم الجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة لديها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ