كارت الخبز مسبق الدفع .. 10 معلومات عن سعر رغيف العيش الجديد 2023

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار إنتاج الخبز البلدي للمواطنين عبر كارت مسبق الدفع، على مخبز أو اثنين تجريبيًا حتى يتم اعتماده في جميع المخابز والربط مع كافة الجهات المعنية.

سعر رغيف الخبز

سعر رغيف العيش

وأكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تقديم المنتجات والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال معارض "أهلا رمضان" والمنافذ، حيث سيتم عرض الأرز من 14 إلى 17 جنيها، والسكر ما بين 14 إلى 16، والزيت من 34 جنيها حتى 35 جنيها.

وأضاف علي مصيلحي، خلال مداخلة تليفزيونية، إنه سيتم إتاحة كارت مدفوع من البريد المصري للمواطن خارج منظومة التموين لشراء الرغيف المدعم من المخابز بالسعر الحر.

وتابع وزير التموين، أن رغيف العيش البلدي المدعم بـ 5 قروش يصل قطرة 21 سم، ووزنه 90 جم، مؤكدا أن هناك سعيا للحفاظ على الربع مليار رغيف التي تقوم الدولة بإنتاجها يوميا بجودة عالية.

وأشار علي مصيلحي إلى أنه لأول مرة تم بيع القمح في البورصة المصرية وتوفير الدقيق للمخابز الأفرنجي بـ 10 آلاف جنيه طن الدقيق حتى يحافظ على الأسعار المتفق عليها ومستمرون في ذلك.

ومن جانبه قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت كارت مسبوق الدفع عن طريق البريد المصري لبيع الخبز بسعر التكلفة.

وأضاف إبراهيم العشماوي خلال مداخلة تليفزيونية، أنه يمكن للمواطنين شحن هذا الكارت بـ 50 أو 100 جنيه أو كما يريدون للحصول على الخبز التمويني بسعر التكلفة.

وأوضح مساعد وزير التموين، أنه سيتم إتاحة الخبز في المخابز التموينية للمواطنين خارج المنظومة التموينية بسعر التكلفة، منوها بأن بعض أنواع الخبز الحر يتم تداوله في المخابز الأفرنجي بأسعار مرتفعة.

وأكد أن بيع الخبز التمويني للمواطنين خارج منظومة التموين سيكون له مردود إيجابي على منظومة الخبز ويؤدي على انضباط السوق الحر.

الخبز

مقترح لمجلس النواب

وتقدمت الحكومة المصرية بمقترح لمجلس النواب، لوضع مبالغ نقدية تمثل قيمة الخبز لكل بطاقة تموين، ليسمح للمواطن بالحصول على ما يحتاجه من خبز أو الاحتفاظ بالمبالغ لشراء السلع، غير أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين المصري أكد أن ذلك قد يتم تطبيقه بعد استقرار أسعار الدولار.

وارتفع سعر طن القمح عالميا إلى 480 دولارا قبل أن يستقر عند 360 دولارا، مقارنة بنحو 230 دولارا في السابق.

وانخفضت قيمة الجنيه من مستوي 24.8 جنيه للدولار إلى 29.6 جنيه بتراجع 20% خلال الأسبوع الماضي، فيما كان انخفض في 27 أكتوبر 2022 بنحو 25% من مستوي 19.7 جنيه، مع اتباع البنك المركزي سياسة سعر الصرف المرن والتي تعتمد على آليات العرض والطلب على الدولار.

وكشف وزير التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي عدة شهور، قائلا: "القمح يكفي حتى 22 مايو المقبل أي نحو 4.5 شهر، والأرز يكفي احتياجات 6.5 شهر، والسكر يكفي 2.3 شهر، فيما يتم بدء موسم توريد قصب السكر والبنجر في فبراير المقبل.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت معدلات التضخم في البلاد 21.9% خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي.

وذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن ارتفاع التضخم يرجع في الأساس لارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنحو 38%.

قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة أتاحت كارت مسبوق الدفع عن طريق البريد المصري لبيع الخبز بسعر التكلفة، موضحا أن هذه التجربة سيبدأ الصرف فيها الجمعة، موضحًا أنه لا يشترط توفير بطاقة تموين مع المواطن الذي يرغب في خوض تلك التجربة، ومن المفترض أن يشحن المواطن الكارت بالقيمة التي يستخدمها طوال الشهر، سواء كانت بـ"50" جنيهًا أو "100" جنيه أو المبلغ الذي يريده.

وأكد العشماوي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المواطن الذي سيشترك في تلك التجربة سوف يحصل على الخبز بسعر التكلفة فقط، مشيرا إلى أنه سوف يتم إتاحة الخبز في المخابز التموينية للمواطنين خارج المنظومة التموينية ولكن بسعر التكلفة، وذلك لأن الخبز الحر يتم تداوله في المخابز الأفرنجي بأسعار مرتفعة للمواطن.

واختتم العشماوي، أن خطوة بيع الخبز للمواطنين خارج المنظومة التموينية يوسف يكون له مردود إيجابي بشكل كبير، على منظومة الخبز بشكل عام، وتلك التجربة سوف تخلق منافسة شريفة بين التجار، وتعمل أيضًا على ضبط السوق الحر، وتخفيض الأسعار بشكل كبير بين التجار في السوق الحر والمخابز الأفرنجية.